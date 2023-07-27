Превышений ПДК в жилой зоне после возгорания на полигоне ТКО под Балахной не зарегистрировано

Превышений ПДК в жилой зоне после возгорания на полигоне ТКО под Балахной в Нижегородской области не зарегистрировано, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.
Сотрудники ведомства выехали в поселок Гидроторф, где провели забор воздуха на содержание загрязняющих веществ с учетом направления ветра.
Стоит отметить, что превышения ПДК в воздухе в зоне жилой застройки не зафиксировано. Концентрация вредных веществ в пределах нормы.
Угроза здоровью населению отсутствует.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+