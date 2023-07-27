Благодарности Минстроя РФ удостоены трое нижегородцев в преддверии Дня строителей Общество

Благодарности Минстроя РФ удостоены трое нижегородцев в преддверии Дня строителей, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Накануне профессионального праздника 72 нижегородским строителям были вручены благодарственные письма, грамоты и медали.

И.о. заместителя председателя правительства Нижегородской области Иван Каргин, поздравляя нижегородских строителей и ветеранов отрасли отметил их большой вклад в развитие не только региона, но и страны в целом. "Ваша самоотверженность и усердие строителей являются источником постоянного экономического развития региона и страны в целом", - подчеркнул он.

Иван Каргин напомнил о проектах, которые реализуются в регионе с применением самых современных строительных материалов, а также внедрении информационного моделирования.