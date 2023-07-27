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Общество

Нижегородские бойцы показали Глебу Никитину свой быт на передовой в зоне СВО

12 августа 2023 12:53  [103] Общество
Нижегородские бойцы показали Глебу Никитину свой быт на передовой в зоне СВО

Нижегородские бойцы показали Глебу Никитину свой быт на передовой в зоне СВО

Нижегородские бойцы показали губернатору Глебу Никитину свой быт на передовой в зоне СВО. Глава нижегородского региона посетил военнослужащих, которые воюют на разных направлениях и со стороны ДНР, и со стороны ЛНР.

В своем telegram-канале Глеб Никитин рассказал, что 47-ую дивизию, 10-ый танковый полк и 96-ую бригаду. "В 47-й дивизии пообщался и с вернувшимися после выполнения задания, и с нижегородцами-добровольцами, которые прибыли на территорию проведения СВО буквально несколько дней назад", - добавил глава региона, отметив, что все новобранцы прошли подготовку и боевое слаживание.

В 10-м танковом полку Глеб Никитин встретил бойца из Тонкина, и поздравил его " с предстоящим юбилеем родного поселка." В полку нижегородского губернатора познакомили с бытовыми условиями и показали доставленные ранее гуманитарным конвоями хлебозавод, баню и др. "Особенно за хлебозавод порадовался, ребята очень довольны, хлеб вкуснейший, хватает самим, и с соседями делятся", - добавил губернатор Нижегородской области.

В 96-ой бригаде обсудили гуманитарную помощь, доставленную ранее. "Больше всего пригодилось из ранее доставленного – ГАЗели, стройматериалы, БПЛА", - отметил он.

В заключение Глеб Никитин подчеркнул, что "во всех частях разные задачи, отличаются условия расположения и, соответственно, потребности", добавив при этом, что бойцов "объединяет одно: быт устроен, бойцы не жалуются, наоборот, царят сплоченность и боевой дух!"

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Теги:
Глеб Никитин гуманитарная помощь СВО
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