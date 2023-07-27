Всероссийская контрольная "Выходи решать!" запустила конкурс опорных площадок в регионах России Общество

Всероссийская контрольная "Выходи решать!" запустила конкурс опорных площадок в регионах России, сообщает пресс-служба Московского физико-технического института (МФТИ).

В сообщении говорится, что каждая школа, вуз, офис и культурный центр страны имеют шанс стать частью проекта и принять у себя участников контрольной.

"Выходи решать!" – это всероссийская физико-техническая контрольная в области физики, математики, информатики и биологии. В предыдущей контрольной, которая проходила в 2022 году, участие приняли около 100 тысяч человек из 73 регионов России и более чем 30 стран.

После завершения "Выходи решать!" все площадки получат благодарственные письма от администрации Московского физико-технического института (МФТИ). А те организации, которые станут опорными площадками проекта получат подарки для участников контрольной и дополнительную поддержку.

Конкурс на выбор опорных площадок, которые получат особый статус продлится до 31 августа.