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Общество

Интерактивный туристический комплекс предложил создать министр туризма в Дзержинске

12 августа 2023 13:53  [76] Общество

Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев посетил с рабочим визитом г.о.г. Дзержинск. Он осмотрел основные туристические объекты муниципалитета и обсудил с представителями администрации и Общественной палаты городского округа идеи по развитию местной туристической инфраструктуры, сообщает пресс-служба города химиков.

"Дзержинск – красивый и интересный город с особым характером. Сюда хочется возвращаться, особенно после тех преобразований, которые произошли в последние годы. Обновленная центральная площадь, ухоженные парки, восстановленные достопримечательности – все это радует не только туристов, но и самых местных жителей. Впереди у Дзержинска 100-летний юбилей, поэтому вместе с администраций города мы будем плотно работать над формированием событийного календаря, который призван стать еще одним драйвером развития туризма в муниципалитете", – заявил Сергей Яковлев.

Во время осмотра Шуховской башни министр отметил, что необходимо развивать окружающую достопримечательность территорию: предусмотреть места для отдыха и обустроить прилегающий пляж.

Сергея Яковлев обратил внимание коллег на то, что в Дзержинске целесообразно активнее развивать промышленный туризм. Он также предложил проработать вопрос создания в городе интерактивного туристического комплекса.

"В последние годы Дзержинск абсолютно точно стал привлекать туристов, которые выбирают внутренний туризм по России и ее регионам. С одной стороны, у нас уникальная и очень разнообразная архитектура, с другой – много промышленных предприятий, история которых – во многом и есть история самого Дзержинска. Эти два направления – архитектурный и промышленный туризм – мы планируем развивать. При этом мы понимаем, что далеко не всегда люди едут просто посмотреть на достопримечательности: необходимо наполнять их интересными событиями, это особенно важно для привлечения молодежи", – сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

Он напомнил, что проекты инфраструктурного развития основных туристических объектов Дзержинска входят в программу "Дзержинск-100", разработанную в преддверии 100-летия города в 2030 году.

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Теги:
Дзержинск Туризм
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