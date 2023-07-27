Рекорд России по утренней зарядке установили в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Штаб общественной поддержки

Рекорд России по утренней зарядке установили в Нижнем Новгороде. В мероприятии, которое было организовано в рамках празднования Дня физкультурника приняли участие 5598 человек.

Как сообщает Штаб общественной поддержки, самую массовую в России зарядку провели чемпионки России, Европы и мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины.

Зарядка прошла 12 августа у катера "Герой".

Участие в спортивном мероприятии приняли представители профессиональных и любительских спортклубов и секций Нижнего Новгорода, а также жители и гости города.