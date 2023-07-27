Фото: Штаб общественной поддержки
Рекорд России по утренней зарядке установили в Нижнем Новгороде. В мероприятии, которое было организовано в рамках празднования Дня физкультурника приняли участие 5598 человек.
Как сообщает Штаб общественной поддержки, самую массовую в России зарядку провели чемпионки России, Европы и мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины.
Зарядка прошла 12 августа у катера "Герой".
Участие в спортивном мероприятии приняли представители профессиональных и любительских спортклубов и секций Нижнего Новгорода, а также жители и гости города.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+