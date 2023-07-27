Глеб Никитин оценил результаты реализации проектов к 300-летию рабочего поселка Тонкино Общество

Фото: Кирилл Мартынов, ИА “Время Н”

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 12 августа посетил Тонкинский муниципальный округ. Он оценил результаты реализации проектов к 300-летию Тонкино, посетив Центральный парк рабочего поселка, районный Дом культуры и Тонкинскую ЦРБ. В поездке главу региона сопровождали заместители губернатора Андрей Гнеушев и Андрей Чечерин, а также глава местного самоуправления Тонкинского округа Александр Баев. Со стороны Законодательного Собрания Нижегородской области участие в визите приняли заместитель председателя Денис Бакиев и депутат Александр Табачников.

Глеб Никитин присоединился к праздничным мероприятиям на площади перед районным Домом культуры. Здесь прошел фестиваль народного творчества "Раздолье" с участием творческих коллективов из северных округов региона. Губернатор пообщался с жителями поселка и поздравил их с юбилейной датой.

"Очень рад быть вместе с тонкинцами в такой знаменательный день! Был в поселке ровно год назад: поручил сформировать оргкомитет, определить ключевые проекты, выделить финансирование. Сегодня своими глазами вижу результаты – свое 300-летие Тонкино определенно встречает на волне развития, движения вперед", – сказал Глеб Никитин.

В рамках подготовки к юбилею в поселке реализовали третий этап благоустройства Центрального парка. С 2020 года его обновление происходило в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". В 2023 году в преддверии юбилея специалисты уложили более 2 тысяч кв. м брусчатки, построили "Сухой ручей", две новые беседки, установили ограждение, обеспечили новое освещение, отремонтировали памятник "Комсомольцам 40-х от комсомольцев 70-х" и высадили растения. Общая стоимость работ составила почти 25 млн рублей.

"На первый взгляд благоустройство не относится к первоочередным задачам, но, по моему мнению, это не так. Заросшие и заброшенные общественные пространства крайне негативно влияют на самоощущение людей, приводят в итоге к оттоку жителей. Хочется отдельно отметить, насколько активное участие в благоустройстве рабочего поселка принимают местные предприниматели. Несмотря на то, что пространства обновляются по общерегиональным программам, многое сделано руками местных мастеров. Это очень дорогого стоит!", – подчеркнул губернатор.

К юбилею в Тонкине впервые за 40 лет обновился районный Дом культуры. Капитальный ремонт объекта проводился с февраля по июль 2023 года в рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 2023-2025 годы. Ранее Дом культуры получил выездную и стационарную звукоусиливающую аппаратуру, на сцене было укомплектовано световое оборудование.

"Дом культуры – один из важнейших, если не главный центр общественной жизни. Здесь выступают коллективы, занимаются дети, развивается народное творчество. Приятно, что теперь есть необходимые условия для того, чтобы организовать полноценные выступления, репетиции, можно с комфортом разместить зрителей. Мы стараемся обновлять дома культуры по всему региону, привлекая средства из всех возможных источников, в том числе по национальному проекту "Культура". Всего за пять лет ремонтные работы были проведены в 300 домах культуры разного масштаба. Обязательно продолжим эту работу", – заявил Глеб Никитин.

По словам губернатора, в рамках подготовки к юбилею были приобретены мебель и оборудование для детской художественной школы и детской музыкальной школы, простроено поле для мини-футбола и универсальная игровая спортивная площадка, благоустроены территории Центра дополнительного образования и центральной библиотеки. Средства были также выделены на развитие трех детских садов, благоустройство пяти дворовых территорий, ремонт дорог в районном центре и деревнях Простоквашино, Каменное и Новое Тонкино, а также модернизацию уличного освещения в деревнях Захарово, Бердники, Малое Ларионово.

"Отдельные усилия были направлены на обновление Тонкинской центральной районной больницы. Ремонт терапевтического и хирургического отделения, а также замена инженерных сетей в поликлиническом комплексе – это наша текущая работа, проводимая, в первую очередь, в рамках национального проекта «Здравоохранение». Вместе с тем нужно было провести работу и на объектах, не попадающих в программу модернизации первичного звена. Так, провели ремонт наркологического отделения, благоустроили территорию больницы, закупили новое оборудование", – рассказал губернатор.

Обращаясь к жителям рабочего поселка, Глеб Никитин отметил своеобразие Тонкино.

"Здесь чувствуется особая атмосфера, единство, братство и настоящий русский дух! Все сделано искренне и с душой, с любовью тонкинцев к своей малой Родине! Очень хочется, чтобы Тонкино развивалось и дальше, чтобы среди художественной самодеятельности, которую мы наблюдали на празднике, было побольше молодых лиц, чтобы как можно больше людей оставались или возвращались сюда. Поздравляю тонкинцев и всех нижегородцев с юбилеем! Процветания, мира, добра и радости за близких, за регион, за страну!", – пожелал губернатор.

Ранее сообщалось, что благоустройство объектов проходит в поселке Тонкино накануне 300-летия.