Пять автомобилей стали участниками ДТП на Нижне-Волжской набережной в Нижнем Новгороде, которое произошла вечером 12 августа. Об этом сообщили в нижегородском ГУ МВД.
Дорожный инцидент произошел около дома № 16 по Нижне-Волжской набережной.
Как установили полицейские, автомобиль Honda CR-V при выполнении разворота не уступил имеющему преимущество автомобилю Geely, и совершил с ним столкновение.
После ДТП механические повреждения также получили три припаркованных рядом автомобиля.
В результате аварии пострадали три человека, их госпитализировали.
Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили по факту смертельного ДТП в Спасском районе.
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