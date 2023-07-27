Туристические поезда из Нижнего Новгорода осенью
Кинопоказы под открытым небом в августе
Площадки для выступления уличных артистов утвердили в Нижнем Новгороде
Абитуриенты из 83 регионов России поступили в ННГУ в 2023 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Происшествия
13 августа 2023 10:46  [63] Пять автомобилей стали участниками ДТП на Нижне-Волжской набережной
12 августа 2023 09:32  [673] Пожар на полигоне ТКО у поселка Гидроторф ликвидирован
11 августа 2023 12:14  [421] Семейную пару задержали в Нижнем Новгороде за сбыт наркотиков
11 августа 2023 09:54  [401] Нижегородца с наркотиками задержали в Автозаводском районе
10 августа 2023 10:47  [598] Нижегородская полиция ищет потерпевших от действий мошеннической группы
10 августа 2023 09:06  [513] Мужчина утонул в Оке в Автозаводском районе Нижнего Новгорода
09 августа 2023 19:03  [599] Экс-руководителя муниципального предприятия на Бору осудят за крупную растрату
09 августа 2023 09:06  [542] Мошенники обманули трех нижегородцев почти на полмиллиона рублей
08 августа 2023 13:54  [710] Подрядчика будут судить за мошенничество на 43 млн рублей при ремонте школы в Московском районе
08 августа 2023 13:05  [519] Молодую семью наркосбытчиков задержали на Бору
Происшествия

Пять автомобилей стали участниками ДТП на Нижне-Волжской набережной

13 августа 2023 10:46  [63] Происшествия

Пять автомобилей стали участниками ДТП на Нижне-Волжской набережной в Нижнем Новгороде, которое произошла вечером 12 августа. Об этом сообщили в нижегородском ГУ МВД.

Дорожный инцидент произошел около дома № 16 по Нижне-Волжской набережной.

Как установили полицейские, автомобиль Honda CR-V при выполнении разворота не уступил имеющему преимущество автомобилю Geely, и совершил с ним столкновение.

После ДТП механические повреждения также получили три припаркованных рядом автомобиля.

В результате аварии пострадали три человека, их госпитализировали.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили по факту смертельного ДТП в Спасском районе.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ДТП
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
27 июля 2023 17:00Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph