Пять автомобилей стали участниками ДТП на Нижне-Волжской набережной Происшествия

Пять автомобилей стали участниками ДТП на Нижне-Волжской набережной в Нижнем Новгороде, которое произошла вечером 12 августа. Об этом сообщили в нижегородском ГУ МВД.

Дорожный инцидент произошел около дома № 16 по Нижне-Волжской набережной.

Как установили полицейские, автомобиль Honda CR-V при выполнении разворота не уступил имеющему преимущество автомобилю Geely, и совершил с ним столкновение.

После ДТП механические повреждения также получили три припаркованных рядом автомобиля.

В результате аварии пострадали три человека, их госпитализировали.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили по факту смертельного ДТП в Спасском районе.