Нижегородцы смогут выиграть гранты до 150 тыс. на фестивале "Голос традиций" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородцы могут выиграть гранты в размере от 50 тыс. до 150 тыс. рублей, приняв участие в конкурсе ежегодного фестиваля "Голос традиций".

Организаторы мероприятия выберут ремесленников, производителей фермерской продукции и народных исполнителей, которые представят лучшие проекты возрождения, передачи, сохранения и развития народных художественных промыслов, ремесел и искусств.

Как сообщили в министерстве туризма и промыслов Нижегородской области, праздник "Голос традиций" пройдет в селе Хирино Шатковского округа 16 сентября.

В программе фестиваля - мастер-классы по гончарному ремеслу, плетению из ниток, росписи по ткани и другим промыслам, выступления фольклорных вокально-танцевальных коллективов, ярмарка-продажа натуральных фермерских продуктов.

"Нижегородская область играет ключевую роль в развитии народных художественных промыслов. Благодаря таким фестивалям есть возможность поддержать тех, кто стремится сохранить самобытность и уникальность традиций нижегородской земли", – отметил министр туризма и промыслов региона Сергей Яковлев.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 26 августа 2023 года включительно. Более подробная информация доступна в группе фестиваля в соцсети ВКонтакте: https://vk.com/golostradiciy.