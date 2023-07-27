Почти пять тысяч нижегородцев приняли участие во Всероссийском спортивном марафоне "Сила России" Спорт

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

С 1 июня по 12 августа в Нижегородской области проходил Всероссийский спортивный марафон "Сила России" партии "Единая Россия".

В День физкультурника на большом фестивале спорта, который состоялся на Гребном канале в Нижнем Новгороде, подвели итоги марафона в регионе.

"Марафон "Сила России" успешно и масштабно прошел в Нижегородской области. Он собрал тысячи людей самого разного возраста и физической подготовки, которых объединяет любовь к спорту и здоровому образу жизни. Марафон стал ярким праздником массового спорта, семейного отдыха и летнего настроения, подарил всем участникам множество ярких эмоций и незабываемых впечатлений. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и новых достижений и побед!", - сказал участникам фестиваля региональный координатор проекта "Детский спорт" партии "Единая Россия" Владимир Поддымников.

Координатор партпроекта вручил благодарственные письма организаторам и активистам за развитие спорта и физической культуры, поддержку и проведение мероприятий марафона "Сила России" в Нижегородской области.

Среди них – активисты регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России". Ребята не только сами участвовали в мероприятиях, но и провели множество спортивных акций, мастер-классов, тренировок для других.

Так, при поддержке молодогвардейцев для людей с ограниченными возможностями здоровья прошли тренировки по велоспорту и сапсерфингу. Дни спорта с веселыми эстафетами и играми были организованы для ребят из Донбасса, проживающих в пунктах временного размещения в регионе. Активисты МГЕР испытали свои силы в соревновании с опытными гроссмейстерами в шахматном турнире.

В регионе участие в марафоне приняли более 4700 человек, было открыто 93 площадки на территории 23 муниципалитетов. Нижегородцы сдавали нормы ГТО, участвовали в семейных спортивных праздниках, тренировках по различным видам спорта и многих других мероприятиях.

"Мы доказали, что каждый человек может сделать шаг вперед к спортивным достижениям. Хочу поблагодарить всех организаторов, партнеров и, конечно же, участников нашего спортивного марафона. Он получился энергичным, ярким и полезным. Поступают заявки, чтобы его не завершать. Поэтому мы думаем о продолжении проекта, но уже зимой", – сказала председатель Центрального совета сторонников партии "Единая Россия" Ольга Занко, подводя итоги всероссийского марафона.

Напомним, в Нижегородской области с июня по 12 августа проходил Всероссийский марафон "Сила России". В течение лета для всех желающих были организованы бесплатные занятия в спортивных центрах, мастер-классы, массовые зарядки с чемпионами и сдача норм ГТО.

В день старта марафона 1 июня в парке "Швейцария" открылся центр спортшколы "Радий", где оборудованы залы для тренировок с профессионалами по каратэ, художественной гимнастике, акробатическому рок-н-роллу и чир спорту. На площадке ФОКОТа "Пионер" в Дзержинске для студентов прошел масштабный фестиваль спорта и здоровья.

19 июня, в Международный день детского футбола, впервые состоялся региональный фестиваль "Футбол в школе". На футбольное поле стадиона "Локомотива" вышли 24 команды образовательных учреждений со всей Нижегородской области.

24 июня, в День молодежи, стартовал проект "ГТО в парке". Неравнодушные к спорту нижегородцы смогли попробовать свои силы в сдаче нормативов на специальных площадках в нижегородских парках.

20 июля, в Международный день шахмат, на базе спортшколы №9 Нижнего Новгорода состоялся турнир по шахматам, в котором приняли участие любители этого вида спорта разных поколений.

5 августа, в Единый день открытых дверей учреждений ДОСААФ России, были организованы экскурсии в автошколы, на аэродром Богородска, мастер-классы по парашютному спорту, соревнования по стрельбе.

Для жителей старшего поколения в рамках проекта "Спорт в каждый двор" проведены тренировки по скандинавской ходьбе.

На площадке Штаба общественной поддержки проходили различные тренировки и мастер-классы.

В Нижегородской области организаторами марафона выступили региональное отделение и совет сторонников партии "Единая Россия", областные министерства спорта и образования и науки, департамент физической культуры и спорта Нижнего Новгорода, профильные организации, Штаб общественной поддержки.

Поддержка социально значимых проектов, направленных, в том числе, на развитие массового спорта, привлечение жителей к здоровому образу жизни и активному досугу, создание условий для занятий спортом в шаговой доступности, является одним из ключевых направлений народной программы "Единой России".