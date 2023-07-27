Абитуриенты из 83 регионов России поступили в ННГУ в 2023 году
Нижний Новгород и Браззавиль стали городами-побратимами
Площадки для выступления уличных артистов утвердили в Нижнем Новгороде
Конкурс "Общественный транспорт. Добрые истории"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Спорт
13 августа 2023 13:50  [80] Почти пять тысяч нижегородцев приняли участие во Всероссийском спортивном марафоне "Сила России"
11 августа 2023 14:32  [381] Праздник "Спорт без границ" прошел в Автозаводском районе в рамках проекта "Единая страна – доступная среда"
11 августа 2023 14:18  [424] Инна Ванькина: "Для развития спорта высших достижений нужно укреплять межрегиональное взаимодействие"
11 августа 2023 11:53  [351] Руслан Станчев: "В вопросах развития массового спорта не обойтись без привлечения лидеров мнений"
10 августа 2023 09:32  [433] Воспитанница спортклуба "Знамя" АО АПЗ завоевала две медали на II Играх стран СНГ в Белоруссии
08 августа 2023 15:35  [560] Юные спортсмены из Ковернинского округа стали победителями регионального этапа Всероссийского фестиваля по дворовому футболу
08 августа 2023 11:50  [674] Дмитрий Фёдоров: Сейчас талантливые хоккеисты стремятся в Нижний Новгород
03 августа 2023 18:29  [1059] Сестры Аверины 12 августа проведут в Нижнем Новгороде массовую зарядку
03 августа 2023 12:10  [742] Фестиваль спорта IRONSTAR пройдет в Нижнем Новгороде 4-5 августа
02 августа 2023 13:56  [832] Всероссийская парусная регата "Кубок Р.Е. Алексеева" пройдет на Горьковском водохранилище 5-12 августа
Спорт

Почти пять тысяч нижегородцев приняли участие во Всероссийском спортивном марафоне "Сила России"

13 августа 2023 13:50  [80] Спорт
Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

С 1 июня по 12 августа в Нижегородской области проходил Всероссийский спортивный марафон "Сила России" партии "Единая Россия". 

В День физкультурника на большом фестивале спорта, который состоялся на Гребном канале в Нижнем Новгороде, подвели итоги марафона в регионе.  

"Марафон "Сила России" успешно и масштабно прошел в Нижегородской области. Он собрал тысячи людей самого разного возраста и физической подготовки, которых объединяет любовь к спорту и здоровому образу жизни. Марафон стал ярким праздником массового спорта, семейного отдыха и летнего настроения, подарил всем участникам множество ярких эмоций и незабываемых впечатлений. Желаю всем  крепкого здоровья, благополучия и новых достижений и побед!", - сказал участникам фестиваля региональный координатор проекта "Детский спорт" партии "Единая Россия" Владимир Поддымников.

Координатор партпроекта вручил благодарственные письма организаторам и активистам за развитие спорта и физической культуры, поддержку и проведение мероприятий марафона "Сила России" в Нижегородской области. 

Среди них – активисты регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России". Ребята не только сами участвовали в мероприятиях, но и провели множество спортивных акций, мастер-классов, тренировок для других. 

Так, при поддержке молодогвардейцев для людей с ограниченными возможностями здоровья прошли тренировки по велоспорту и сапсерфингу. Дни спорта с веселыми эстафетами и играми были организованы для ребят из Донбасса, проживающих в пунктах временного размещения в регионе. Активисты МГЕР испытали свои силы в соревновании с опытными гроссмейстерами в шахматном турнире.

В регионе участие в марафоне приняли более 4700 человек, было открыто 93 площадки на территории 23 муниципалитетов. Нижегородцы сдавали нормы ГТО, участвовали в семейных спортивных праздниках, тренировках по различным видам спорта и многих других мероприятиях.  

"Мы доказали, что каждый человек может сделать шаг вперед к спортивным достижениям. Хочу поблагодарить всех организаторов, партнеров и, конечно же, участников нашего спортивного марафона. Он получился энергичным, ярким и полезным. Поступают заявки, чтобы его не завершать. Поэтому мы думаем о продолжении проекта, но уже зимой", – сказала председатель Центрального совета сторонников партии "Единая Россия" Ольга Занко, подводя итоги всероссийского марафона. 

Напомним, в Нижегородской области с июня по 12 августа проходил Всероссийский марафон "Сила России". В течение лета для всех желающих были организованы  бесплатные занятия в спортивных центрах, мастер-классы, массовые зарядки с чемпионами и сдача норм ГТО.

В день старта марафона 1 июня в парке "Швейцария" открылся центр спортшколы "Радий", где оборудованы залы для тренировок с профессионалами по каратэ, художественной гимнастике, акробатическому рок-н-роллу и чир спорту. На площадке ФОКОТа "Пионер" в Дзержинске для студентов прошел масштабный фестиваль спорта и здоровья. 

19 июня, в Международный день детского футбола, впервые состоялся региональный фестиваль "Футбол в школе". На футбольное поле стадиона "Локомотива" вышли 24 команды образовательных учреждений со всей Нижегородской области.  

24 июня, в День молодежи, стартовал проект "ГТО в парке". Неравнодушные к спорту нижегородцы смогли попробовать свои силы в сдаче нормативов на специальных площадках в нижегородских парках. 

20 июля, в Международный день шахмат, на базе спортшколы №9 Нижнего Новгорода состоялся турнир по шахматам, в котором приняли участие любители этого вида спорта разных поколений. 

5 августа, в Единый день открытых дверей учреждений ДОСААФ России, были организованы экскурсии в автошколы, на аэродром Богородска, мастер-классы по парашютному спорту, соревнования по стрельбе.  

Для жителей старшего поколения в рамках проекта "Спорт в каждый двор" проведены тренировки по скандинавской ходьбе. 

На площадке Штаба общественной поддержки проходили различные тренировки и мастер-классы.  

В Нижегородской области организаторами марафона выступили региональное отделение и совет сторонников партии "Единая Россия", областные министерства спорта и образования и науки, департамент физической культуры и спорта Нижнего Новгорода, профильные организации, Штаб общественной поддержки.  

Поддержка социально значимых проектов, направленных, в том числе, на развитие массового спорта, привлечение жителей к здоровому образу жизни и активному досугу, создание условий для занятий спортом в шаговой доступности, является  одним из ключевых направлений народной программы "Единой России".

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Единая Россия Спорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
27 июля 2023 17:00Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph