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Общество

Профориентационные мероприятия для безработных пройдут в Нижегородской области на следующей неделе

13 августа 2023 15:06  [100] Общество

Профориентационные мероприятия для безработных пройдут в Нижегородской области на следующей неделе. Об этом сообщает Управление по труду и занятости населения региона.

Так, 16 августа мероприятие проведут Лысковский (с 10.00 до 11.30) и Дзержинский (с 10.00 до 11.00) филиалы ЦЗН региона.

Также 17 августа в Дзержинском филиале состоится еще одна встреча с 10.00 до 11.00. 18 августа мероприятие проведет Кстовский филиал (с 9.00 до 10.00), а 19 августа – Сормовский филиал в Нижнем Новгороде (с 10.00 до 12.00).

В рамках мероприятий проводятся групповые консультации психолога с обсуждением вопросов трудоустройства, профессионального развития, а также – при необходимости – смены направления сферы деятельности.

Психолог поможет определить уровень стресса гражданина, его притязаний и, если потребуется, предоставит рекомендации по коррекции той или иной характеристики.

Карьерные консультанты центра занятости дадут рекомендации по составлению успешного резюме, а также советы для успешного прохождения собеседования.

Подробности можно узнать, позвонив в соответствующий филиал центра.

 

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Теги:
Занятость и безработица
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