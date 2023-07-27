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Общество

Требования к техобслуживанию газового оборудования нижегородцев изменятся с 1 сентября

13 августа 2023 17:13  [82] Общество

Требования к техобслуживанию газового оборудования нижегородцев изменятся с 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба АО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород".

С 1 сентября 2023 года меняются требования к техобслуживанию газового оборудования в соответствии с федеральным законом ФЗ №71 от 18.03.2023. Техобслуживание мест общего пользования и внутриквартирного газового оборудования в одном доме будет осуществлять одна специализированная газораспределительная организация, в зоне ответственности которой будут находиться газовые сети многоквартирного дома.

Нововведения призваны повысить безопасность эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, а также обеспечить своевременное проведение технического обслуживания и ремонта всех его составных частей.

Договоры о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования, заключенные до 1 сентября 2023 года, будут действовать до 1 января 2024 года.

Индивидуальные договоры с ООО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" собственники жилых помещений могут заключить уже сейчас в едином центре предоставления услуг по адресу: Нижний Новгорода, ул. Пушкина, д. 18, или в любой газовой службе компании в Нижегородской области. Рекомендуется заключить договор на весь многоквартирный дом с лицом или управляющей компанией, которые выступят представителем от всех собственников и нанимателей жилья в МКД.

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Теги:
Газоснабжение
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