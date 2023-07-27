Свет и ГВС точечно отключены в четырёх районах Нижнего Новгорода 14 августа Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 14 августа в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Советском районе с 9:00 до 12:00 свет отключат на ул. Братьев Игнатовых в домах 1-18 и на ул. Сорочинской, 12-17, 19, 21.

С 9:00 до 15:00 будет обесточен уже ряд улиц: Грачевская, Смирновская, Сухореченская, Щепкина, а также ул. Рузаевская,1-10, 15, 17; Сорочинская, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35; Сурская, 1,-10, 13, 14.

В Сормовском районе с 9:00 до 16:00 электричество отключат на ул. Выселочной, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12-20; ул. Заболотной, 36; ул. Землячки, 83-118; ул. Якова Шишкина, 20-41.

В Ленинском районе с 9:00 до 17:00 света не будет в здании школы №52 (ул. Чкалова, 26).

В Приокском районе на проспекте Гагарина отключат горячую воду - в домах № 224 и 226. Работы будут проводить с 9:00 до 14:00.