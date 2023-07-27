Кинопоказы под открытым небом в августе
Нижний Новгород и Браззавиль стали городами-побратимами
Конкурс "Общественный транспорт. Добрые истории"
Воскресенский собор в Арзамасе открылся после масштабной реставрации
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
14 августа 2023 11:50  [72] Нижегородский Роспотребнадзор проведёт "горячую линию" по школьным товарам
14 августа 2023 11:12  [108] Нижегородская область заняла 62 место в рейтинге по аварийности на дорогах
14 августа 2023 10:46  [115] Захару Прилепину присвоено звание подполковника Росгвардии
14 августа 2023 10:41  [114] Владислав Егоров: КПРФ вновь инициирует вопрос выделение средств на строительство нового онкоцентра в Нижнем Новгороде
14 августа 2023 09:20  [146] Свет и ГВС точечно отключены в четырёх районах Нижнего Новгорода 14 августа
13 августа 2023 17:13  [347] Требования к техобслуживанию газового оборудования нижегородцев изменятся с 1 сентября
13 августа 2023 15:06  [306] Профориентационные мероприятия для безработных пройдут в Нижегородской области на следующей неделе
13 августа 2023 12:54  [301] Нижегородцы смогут выиграть гранты до 150 тыс. на фестивале "Голос традиций"
13 августа 2023 11:37  [307] Нижегородских специалистов приглашают принять участие в Международном строительном чемпионате
13 августа 2023 10:12  [299] Глеб Никитин оценил результаты реализации проектов к 300-летию рабочего поселка Тонкино
Общество

Нижегородский Роспотребнадзор проведёт "горячую линию" по школьным товарам

14 августа 2023 11:50  [72] Общество

До начала нового учебного года осталось совсем немного времени, и многие родители уже озадачились покупкой школьных принадлежностей и формы.

В связи с этим в период с 14 по 25 августа Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области запускает "горячую линию" по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей.

Специалисты Управления проконсультируют нижегородцев по интересующим вопросам о качестве и безопасности данных категорий товаров - на какие маркировки обращать внимание, какие сопроводительные документы проверять; подскажут, как как правильно подобрать школьную форму; расскажут о правилах возврата и обмена школьных принадлежностей и игрушек - и т.д.

Задать свои вопросы и сообщить о нарушениях жители региона могут в рабочее время с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 по телефонам:

  • Единый консультационный центр Роспотребнадзора - 8 (800) 555-49-43 (звонок по РФ бесплатный);
  • Отдел надзора по гигиене детей и подростков Управления - 8 (831) 432-88-24, 8 (831) 436-00-92, 8 (831) 432-50-85.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Роспотребнадзор Товары и услуги Школы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
27 июля 2023 17:00Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph