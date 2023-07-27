Нижегородский Роспотребнадзор проведёт "горячую линию" по школьным товарам Общество

До начала нового учебного года осталось совсем немного времени, и многие родители уже озадачились покупкой школьных принадлежностей и формы.

В связи с этим в период с 14 по 25 августа Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области запускает "горячую линию" по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей.

Специалисты Управления проконсультируют нижегородцев по интересующим вопросам о качестве и безопасности данных категорий товаров - на какие маркировки обращать внимание, какие сопроводительные документы проверять; подскажут, как как правильно подобрать школьную форму; расскажут о правилах возврата и обмена школьных принадлежностей и игрушек - и т.д.

Задать свои вопросы и сообщить о нарушениях жители региона могут в рабочее время с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 по телефонам: