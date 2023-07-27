Грузовая "Газель" загорелась утром на Московском шоссе в Нижнем Новгороде Происшествия

Грузовая "Газель" загорелась утром 14 августа на Московском шоссе в Нижнем Новгороде.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, информация о возгорании транспортного средства на Московском шоссе, 262 поступила в 10:19.

Общая площадь возгорания составила 10 кв. м., для тушения автомобиля были привлечены две единицы техники, а также 10 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что несколько автобусов обгорели на стоянке в Выксе.