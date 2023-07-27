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Происшествия

Грузовая "Газель" загорелась утром на Московском шоссе в Нижнем Новгороде

14 августа 2023 11:58  [68] Происшествия

Грузовая "Газель" загорелась утром 14 августа на Московском шоссе в Нижнем Новгороде.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, информация о возгорании транспортного средства на Московском шоссе, 262 поступила в 10:19.   

Общая площадь возгорания составила 10 кв. м., для тушения автомобиля были привлечены две единицы техники, а также 10 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что несколько автобусов обгорели на стоянке в Выксе.

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Теги:
Пожар Транспорт
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