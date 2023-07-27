Участие в конкурсе "Билет в Арктику" принимают почти 5 тысяч нижегородцев Общество

Нижний Новгород вошел в число городов-лидеров по количеству участников мультиформатного конкурса среди студентов "Билет в Арктику" – почти 5 тысяч нижегородцев уже заявили о своем участии. Об этом сообщают организаторы конкурса.

Конкурс реализуется АНО "Чистая Арктика" в рамках федерального проекта "Популяризация науки и технологий" при грантовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Главный приз – поездку в научную экспедицию на Кольский полуостров – получат 10 авторов самых актуальных и интересных проектов по развитию этого региона. В конкурсе уже приняло участие более 200 тысяч человек.

Участники конкурса виртуально исследуют интерактивную карту Арктики в специально разработанном мини-приложении ВКонтакте "Билет в Арктику". Больше 110 тысяч участников нашли на карте хотя бы один из 33 предметов, олицетворяющих российскую Арктику. Среди них – пароход "Челюскин", атомный ледокол, заповедник "Пасвик", Кольская сверхглубокая скважина и архипелаг Северная Земля. За каждой находкой скрывается интересный факт о суровой точке планеты и о людях, внесших огромный вклад в ее изучение. Почти 68 тысяч участников нашли все спрятанные артефакты.

"Интерактивный конкурс "Билет в Арктику" – прекрасная возможность вовлечь молодых людей к исследованию самого хрупкого региона планеты. Более того, ввиду "кадрового голода" в Арктике и на Дальнем Востоке нашей страны именно по-хорошему амбициозная молодежь может обеспечить перспективное развитие этих регионов, в частности, в научно-технической сфере. Ну и, самое главное, научные задачи, возникающие перед исследователями Арктики, носят нетривиальный характер, заставляя разрабатывать нестандартные подходы и решения. В этой связи именно здесь молодым ученым можно и нужно развивать свой творческий научный потенциал", — считает Дмитрий Медведев, заместитель заведующего кафедрой геополитики и устойчивого развития общества РГУ нефти и газа, эксперт конкурса "Билет в Арктику".

Следующая ступень конкурса – это онлайн-тестирование в приложении. Свои знания уже проверили 7 тысяч участников, более половины справились с этой задачей блестяще и набрали 9 из 10 возможных баллов. А 415 участников, набравших высокий балл за тест, направили свои проектные заявки, посвященные освоению и развитию Арктики, тем самым поучаствовав во втором этапе конкурса.

Эксперты конкурса – ученые из РАН, ААНИИ, ТГУ, ТПУ, САФУ имени М.В. Ломоносова, РГУНиГ им. И.М. Губкина — выделили семь приоритетных направлений изучения и освоения Арктики, которым может быть посвящен проект участника: экология и рациональное природопользование; утилизация промышленных отходов; сохранение биоразнообразия; развитие городской среды; изучение мерзлоты; меры по адаптации существующей инфраструктуры в районах распространения вечной мерзлоты к изменениям климата; технологии в области мониторинга и прогнозирования климата, включая разработку новых измерительных инструментов, дистанционное зондирование, анализ данных (технологии искусственного интеллекта).

"Освоение Арктики является важнейшим стратегическим приоритетом для нашей страны, так как потенциал развития арктических регионов России огромен. Этим обусловлено большое количество направлений исследований и разработок для Арктики. Чаще всего исследования выполняются комплексно, в рамках междисциплинарного подхода. Темы, предложенные участникам конкурса "Билет в Арктику", показывают, что поле арктических исследований очень широкое, а этому региону нужны молодые специалисты различных профилей: физики, экологи, зоологи, урбанисты, геологи и другие», - рассказала Евгения Александрова, доцент кафедры естественных наук ФГАУ ВО "Мурманский арктический университет", руководитель студенческого объединения "ECO-Arctic", эксперт конкурса "Билет в Арктику".

Стратегическими партнерами проекта выступают Росатом, Норникель и ФосАгро – компании, активно развивающие арктическое направление. Участники научной экспедиции посетят природные заповедники, ключевые исследовательские центры и научно-технологические объекты партнеров.

"Мурманск – порт приписки всех атомных ледоколов, — отметил генеральный директор ФГУП "Атомфлот" Леонид Ирлица. – "Билет в Арктику" является действительным только с посещением атомного ледокола. В октябре завершается подготовка к зимне-весенней навигации в акватории Северного морского пути. Мы будем рады видеть победителей конкурса на одном из универсальных атомных ледоколов проекта 22220. Молодые люди посетят атомоход, который уже спустя несколько дней будет обеспечивать ледокольные проводки в акватории Севморпути".

Чтобы выиграть путешествие в Арктику, нужно до 21 августа 2023 года пройти онлайн-тестирование в мини-приложении "Билет в Арктику" с результатом не менее 9 правильных ответов, затем заполнить проектную заявку, предложив свою идею по освоению и изучению Арктики. Авторы 30 лучших проектов представят свои работы жюри, по итогам публичной защиты проектов 10 победителей отправятся в научную экспедицию на Кольский полуостров.

В конкурсе могут принять участие граждане РФ в возрасте от 18 до 35 лет, являющиеся студентами колледжей, студентами и аспирантами вузов и иных учебных заведений, сотрудниками научных институтов и организаций.