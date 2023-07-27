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Культура и отдых

Нижегородцев приглашают на экскурсию - квест по книгам Николая Свечина

14 августа 2023 12:54  [63] Культура и отдых

24 августа в 10:00 состоится литературно-краеведческий квест-экскурсия "Свечин-квест", на который приглашаются  любители детективов известного нижегородского писателя Николая Свечина и не только.

Августовский "Свечин-квест" - первый в серии библиотечных квестов, реализуемых Централизованной библиотечной системой Автозаводского района в рамках одноименного проекта-победителя грантового конкурса "Культурный район". 

Николай Свечин - один из самых известных современных писателей-авторов исторических детективов – а его книги по праву являются самыми читаемыми и востребованными. Детективы Николая Свечина не просто популярны, они глубоко погружают в нижегородский исторический контекст, благодаря точности и выверенности фактов (автор долго и кропотливо работает над сюжетом в архивах). Сюжеты произведений Свечина относятся к концу XIX – началу XX века, времени расцвета Нижегородской ярмарки. Образ главного героя – "атлета и интеллектуала" Алексея Лыкова, руководящего сыском в Нижнем Новгороде, ярко передает дух эпохи. 

"Свечин-квест" - это не просто экскурсия, проект представляет собой литературно-краеведческий квест с элементами интерактивности. Участники проходят вместе с экскурсоводом-модератором по специально разработанному маршруту со станциями, расположенными в Канавинском районе. Каждая станция связана с местом или событием, упоминаемыми в книгах Николая Свечина. Участники не только будут выполнять задания, чтобы продвинуться по маршруту, но и попутно узнают исторический и литературный контекст этих мест. 

Задания квеста - нестандартные занимательные головоломки, которые помогут раскрыть детективный сюжет книг Свечина. Некоторые станции будут особо интересны, благодаря необычной подаче материала. Например, там участников будет встречать персонаж книг Николая Свечина в костюме эпохи 19 века.

Маршрут пройдет по самым знаменитым историческим местам Нижнего Новгорода, расположенным в Канавинском районе - Нижегородской ярмарка, Ярмарочный проезд, Староярмарочный собор, мануфактурные ряды.

Записаться для участия в квесте можно по тел. 435-15-60 или в официальной группе библиотек Автозаводского района в ВКонтакте https://vk.com/biblioavtozavod

Участие в квесте – бесплатное. 

Справка
Николай Свечин (Николай Викторович Инкин) родился 2 февраля 1959 года в г. Горьком. Окончил экономический факультет Горьковского университета. С 1981 года работал сначала нормировщиком на заводе, потом инструктором горисполкома. Заинтересовался краеведением. Одно из первых произведений - "Завещание Аввакума" было написано в 2001 году, когда автор оказался без работы. Книга долгое время оставалась рукописью, которую читали лишь друзья Свечина. Спустя пару лет они же познакомили его с издательством "Литера", которое выразило готовность издать книгу. С тех пор "Происшествия из службы сыщика Алексея Лыкова и его друзей" шагают по России, и даже переступают ее границы. Автор признавался, что встречал свои книги в Таллине, Риге, Праге, Вене, Будапеште, Алма-Ате. Сейчас книг уже больше тридцати. Поставлен спектакль "Сыщики" в нижегородском театре "Комедия". Пишутся сценарии для экранизаций. В Нижнем Новгороде проводят экскурсии "По Лыковским местам".

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Теги:
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