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Общество

Вопросы кибер-безопасности изучают участники проекта "Летний институт НГЛУ"

14 августа 2023 14:30  [94] Общество

На площадке НГЛУ им. Н.А. Добролюбова в период с 7 по 20 августа проходит обучение по направлению "Социальные науки" для 25 молодых преподавателей и исследователей из 15 образовательных организаций высшего образования Республики Беларусь, Республики Узбекистан, Республики Таджикистан и Приднестровской Молдавской Республики.

Программа повышения квалификации "Современное информационное общество и стратегии социальной адаптации в поликультурной образовательной среде" проводится по государственному заданию Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и направлена на всестороннее осмысление механизмов и практик социальной адаптации в контексте поликультурной образовательной среды высшей школы.

Гости "Летнего института" из 4 государств СНГ узнали о механизмах отрудничества и конфронтации в соцсетях и инструментарии работы с контентом

Первый модуль программы был посвящен теме "Информационное общество и социальные коммуникации".

Эксперт практико-ориентированной сессии Сергей Нешков, кандидат политических наук, директор Центра когнитивной обороны НГЛУ, медиатехнолог, специалист по информационным войнам и психологическим операциям, представил механизмы управления тенденциями сотрудничества и конфронтации в социальных коммуникациях; продемонстрировал конкретные образцы аффективного медиаконтента и инструментарий работы с его содержательной стороной. 

Модуль вызвал большой интерес и оживленную дискуссию со стороны зарубежных коллег, способствовал дальнейшему масштабированию затронутых тематических секторов в ходе индивидуальных групповых проектных консультационных мероприятий. 

"В Академии управления есть отдельная специальность, которая называется "Информационно-аналитическая работа в системе органов государственного управления». Для нас крайне важна тематика кибер-безопасности, технологий взаимодействия государства и общества. Опыт Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова в сфере информационной безопасности как вуза, на базе которого открыт и активно функционирует Центр когнитивной обороны, нам крайне ценен и интересен", — делится впечатлениями о модуле Надежда Семашко, старший преподаватель кафедры государственного управления Академии управления при Президенте Республики Беларусь.

По ее словам, заданная тематика как никогда актуальна сегодня, в период повсеместного внедрения манипулятивных стратегий и тактик регуляции общественного сознания в глобальном информационном контексте.

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Теги:
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