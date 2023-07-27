Ответственность за публикацию фото военных объектов хотят ужесточить в России

Ответственность за публикацию фотоснимков и видеозаписей стратегических и военных объектов хотят ужесточить в России. С данной инициативой на федеральном уровне выступили власти Крыма.
Как уточнил глава полуострова Сергей Аксёнов, предложенные поправки в законодательство должны ужесточить ответственность за распространение в чатах, мессенджерах, интернет-ресурсах и публичном пространстве фото и видео работы военных и стратегических объектов, оборонных систем и ПВО. Его слова привёл телеканал "360".
По мнению Аксёнова, все люди, которые занимаются подобными вещами, являются невольными или же наоборот - вольными пособниками противника.
"Призываю всех помнить о последствиях необдуманных поступков и проявлять ответственность. Это помогает врагу", — подчеркнул глава республики.Напомним, ранее Госдума одобрила законопроект о праве силовиков пресекать движение любых беспилотников. Такими полномочиями наделили сотрудников МВД, ФСБ, Росгвардии, ФСО, СВР, ФСИН, ГУСП, Государственной фельдъегерской службы, военнослужащих спасательных воинских формирований МЧС, а также организации ведомственной охраны и ЧОП, работающие на объектах, где действуют требования по антитеррористической безопасности.
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