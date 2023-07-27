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Общество

Олег Лавричев: "Стремление к достижению наилучших результатов – основные принципы работы наших авиастроителей"

15 августа 2023 09:05  [39] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев направил свое поздравление с Днем авиастроителя.

"Ежегодно он отмечается вслед за Днем Военно-воздушных сил России и подчеркивает особую роль самоотверженного труда высококлассных специалистов авиастроительной промышленности в развитии экономики и обеспечении обороноспособности нашей страны.

На территории нашей необъятной Родины работают десятки авиапредприятий, продолжающих славные традиции предков в создании уникальных машин и оборудования, равных которым нет в мире. Москва, Воронеж, Иркутск, Казань, Комсомольск-на-Амуре, Новосибирск, Ульяновск, Ростов-на-Дону и, конечно же, Нижний Новгород и область, где расположены "Сокол", АО "НПП «Полет", "Гидромаш", "Темп-Авиа", АО "ФНПЦ "ННИИРТ", ПАО "Завод им. Г.И.Петровского", АО "Арзамасский приборостроительный завод им. П. И. Пландина" и другие предприятия.

Преемственность опыта, профессионализм и стремление к достижению наилучших результатов – вот основные принципы слаженной работы многотысячного коллектива отечественных авиастроителей!

В ваш праздник от души желаю вам успехов во всех начинаниях, счастья, крепкого здоровья, бодрости и энергии, оптимизма и семейного благополучия!" - говорится в поздравлении.

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Теги:
Авиастроение Олег Лавричев Праздники
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