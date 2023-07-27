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Бизнес

ПСБ принимает участие в проекте цифровизации Системы социального обеспечения военнослужащих и их семей

14 августа 2023 14:56  [77] Бизнес

Председатель ПСБ Петр Фрадков и министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023" обсудили вопросы расширения сотрудничества в сфере пенсионного обеспечения военнослужащих и внедрения новой Системы социального обеспечения для военнослужащих и членов их семей.

В рамках сотрудничества с Министерством обороны ПСБ обеспечивает выплаты военных пенсий и социальных пособий, в том числе в новых российских регионах, и осуществляет комплексное банковское обслуживание военнослужащих, включая льготное кредитование.
Одним из направлений взаимодействия с Министерством обороны является участие банка в проекте внедрения Системы социального обеспечения военнослужащих, которая позволяет вести централизованный персонифицированный учет, назначение пенсий и социальных выплат и обеспечивает контроль каждой выплаты.

Внедрение системы обеспечит цифровизацию и унификацию процессов пенсионного и социального обслуживания военнослужащих, что в результате повысит качество обслуживания военнослужащих и существенно упростит процесс оформления выплат. ПСБ успешно провел все необходимые работы по интеграции с новой системой и обеспечил готовность к проведению выплат.

"Поддержка военнослужащих и членов их семей, четкая и прозрачная система получения мер социальной поддержки и повышение качества обслуживания - вопросы особого государственного внимания.  Крайне важно, чтобы военнослужащие чувствовали социальную защищенность и всестороннюю поддержку со стороны государства в любой жизненной ситуации. ПСБ принимает активное участие в развитии экономически и социально значимых государственных проектов. Сейчас банк совместно с Минобороны внедряет новую систему социального обеспечения, которая станет важным и ответственным элементом государственных социальных гарантий", - отметил Петр Фрадков.  

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Теги:
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