Начинающие нижегородские блогеры и журналисты могут принять участие в "Школе правды" Общество

Фото: организаторы конкурса

Нижегородский областной информационный центр начал конкурсный набор в "Школу правды" для начинающих блогеров и журналистов.

Согласно информации, победители конкурса смогут пройти бесплатное годовое обучение у опытных журналистов НОИЦ. Юнкоры, не победившие в отборе, смогут пройти обучение платно.

Заявку могут подать школьники Нижнего Новгорода от 14 лет в одной из пяти номинаций: "Лучший текст" о людях, меняющих мир, "Лучшее видео" с репортажем, "Лучший голос" для любителей подкастов и озвучки фильмов, "Лучшее фото"с обитателями города N и "Лучшая задумка" для авторских форматов.

Заявки принимаются до 11 сентября. С подробностями можно ознакомиться в группе в соцсети "ВКонтакте"

Обучающая программа включает в себя 55 теоретических и практических занятий по 1,5 часа. Уроки будут проходить на базе НОИЦ 2 раза в неделю.