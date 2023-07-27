Участники "Летнего института НГЛУ" погрузились в тему деловой и научной коммуникации на разных языках

Участники проекта ”Летний институт НГЛУ” отметили высокий профессионализм экспертов нижегородского иняза
На днях команда участников проекта "Летний институт" из Республики Беларусь, Республики Узбекистан, Республики Таджикистан, Приднестровской Молдавской Республики приступила к обучению по модулю "Деловая и научная коммуникация на русском и английском языках" и программы повышения квалификации "Современное информационное общество и стратегии социальной адаптации в поликультурной образовательной среде".
В рамках модуля (спикер: кандидат филологических наук, доцент, заведующая кафедрой иностранных языков Института русского языка Кристина Голубева) практические занятия были направлены на формирование и развитие умений ведения деловой коммуникации на русском языке как родном, неродном и иностранном, деловой коммуникации на английском языке как языке межнационального общения и на овладение социокультурными особенностями в межкультурной коммуникации, в том числе в научном контуре.
Участники проекта "Летний институт НГЛУ", а это 25 преподавателей и ученых из Республики Беларусь, Республики Узбекистан, Республики Таджикистан и Приднестровья отметили высокий профессионализм экспертов НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, практическую направленность и пользу занятий для развития и совершенствования профессиональных и надпрофессиональных компетенций в области научно-образовательной деятельности.
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