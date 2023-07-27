Конкурс "Общественный транспорт. Добрые истории"
Туристические поезда из Нижнего Новгорода осенью
Воскресенский собор в Арзамасе открылся после масштабной реставрации
Изменения в правительстве Нижегородской обалсти
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
14 августа 2023 16:49  [34] Перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов расширили
14 августа 2023 16:40  [50] Бывшую городскую свалку в Первомайске планируется рекультивировать к началу сентября
14 августа 2023 16:30  [76] Участники "Летнего института НГЛУ" погрузились в тему деловой и научной коммуникации на разных языках
14 августа 2023 16:07  [86] Начинающие нижегородские блогеры и журналисты могут принять участие в "Школе правды"
14 августа 2023 15:33  [117] Новый парк благоустроили в Первомайске по нацпроекту
14 августа 2023 15:28  [91] Самыми популярными сервисами "Госуслуг" стали запись к врачу и выплата пособий
14 августа 2023 15:07  [124] "Валдаи" начали курсировать между Нижним Новгородом и Васильсурском
14 августа 2023 14:30  [125] Вопросы кибер-безопасности изучают участники проекта "Летний институт НГЛУ"
14 августа 2023 14:19  [126] Регионы России получили право вводить курортный сбор
14 августа 2023 13:09  [179] Нижегородской области выделено более 1,2 млрд рублей на расселение аварийного жилья
Общество

Участники "Летнего института НГЛУ" погрузились в тему деловой и научной коммуникации на разных языках

14 августа 2023 16:30  [76] Общество
Участники проекта ”Летний институт НГЛУ” отметили высокий профессионализм экспертов нижегородского иняза

Участники проекта ”Летний институт НГЛУ” отметили высокий профессионализм экспертов нижегородского иняза

На днях команда участников проекта "Летний институт" из Республики Беларусь, Республики Узбекистан, Республики Таджикистан, Приднестровской Молдавской Республики приступила к обучению по модулю "Деловая и научная коммуникация на русском и английском языках" и программы повышения квалификации "Современное информационное общество и стратегии социальной адаптации в поликультурной образовательной среде".

В рамках модуля (спикер: кандидат филологических наук, доцент, заведующая кафедрой иностранных языков Института русского языка Кристина Голубева) практические занятия были направлены на формирование и развитие умений ведения деловой коммуникации на русском языке как родном, неродном и иностранном, деловой коммуникации на английском языке как языке межнационального общения и на овладение социокультурными особенностями в межкультурной коммуникации, в том числе в научном контуре.

Участники проекта "Летний институт НГЛУ", а это 25 преподавателей и ученых из Республики Беларусь, Республики Узбекистан, Республики Таджикистан и Приднестровья отметили высокий профессионализм экспертов НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, практическую направленность и пользу занятий для развития и совершенствования профессиональных и надпрофессиональных компетенций в области научно-образовательной деятельности.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
НГЛУ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
27 июля 2023 17:00Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph