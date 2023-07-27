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Общество

Нижегородская область стала победителем в трех номинациях федерального видеоконкурса "Диво России"

14 августа 2023 17:02  [95] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Три проекта Нижегородской области получили высокую оценку жюри и завоевали первые места в финале X Всероссийского фестиваля-конкурса туристских видеопрезентаций "Диво России". Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского правительства.

Так, видеоролик "Нижегородский кремль. Развивать, сохраняя!" (https://www.youtube.com/watch?v=esL4strv16M) победил в номинации "Историко-культурные достопримечательности". Он был создан к открытию Нижегородского кремля после масштабной реставрации к 800-летию Нижнего Новгорода.

Бренд "Нижегородский кремль" стал лучшим в номинации "Туробъекты России".

Ролик, посвященный развитию туризма в Нижнем Новгороде (https://youtu.be/esL4strv16M), завоевал первое место в номинации "Туристические направления. Города - центры регионов".

Первые два проекта были представлены государственным бюджетным учреждением Нижегородской области "Нижегородский кремль", третий - МАУ "Управление по туризму города Нижнего Новгорода". 

"Нижний Новгород по праву занимает лидирующие позиции среди туристических направлений. После своего юбилея и сам город, и Нижегородский кремль наполнились свежей энергией, новыми социальными и культурными проектами, а посещаемость Кремля чуть ли не каждый месяц бьет собственные рекорды. Профессиональное сообщество оценило не только высокое качество наших роликов о туристической привлекательности Нижнего Новгорода, но и отметило большую работу по сохранению объектов культурного наследия", - сказал заместитель губернатора Нижегородской области Юрий Ильин.

Исполняющий обязанности управляющего делами правительства Нижегородской области Юрий Бортников отметил, что бренд "Нижегородский кремль" появился совсем недавно. В 2020 году при разработке концепции развития территории Нижегородского кремля большой раздел был посвящен именно созданию собственного фирменного стиля и графического дизайн-кода.

"Теперь у Нижегородского кремля есть свой единый узнаваемый образ, который выделяет его среди других достопримечательностей, делает запоминающимся и вызывает устойчивые ассоциации. Слоган "Развивать, сохраняя!" отражает нашу главную цель в работе со значимым культурно-историческим комплексом. Я рад, что нашу работу оценило профессиональное сообщество. Бренд "Нижегородский кремль" был создан большой командой, в том числе при участии активных нижегородцев. Это наша общая победа", - отметил Юрий Бортников.

Всероссийский фестиваль-конкурс туристских видеопрезентаций и видеороликов "Диво России" проводится с 2013 года. Цель фестиваля-конкурса - развитие внутреннего и въездного туризма в России посредством создания и продвижения видеороликов и фильмов о путешествиях по России. Всего на Всероссийский конкурс видеопроектов в 2023 году было представлено более 2 000 роликов о туризме.

Ранее сообщалось, что рост турпотока по итогам 2023 года в Нижегородской области ожидается на уровне 15,7%.

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Теги:
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