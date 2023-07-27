Перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов расширили Общество

Правительство России внесло изменения в список жизненно необходимых и важнейших лекарств для медицинского применения, сообщает телеканал "360". Изменения вступили в силу со вчерашнего дня.

Перечень ЖНВЛП включает более 800 позиций. Цены на медикаменты из перечня регулируются государством. Такие препараты применяют при лечении пациентов в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Кроме того, препараты из перечня ЖНВЛП бесплатно выдаются льготникам по рецепту лечащего врача.

Согласно информации, в обновлённый список включены дополнительные лекарственные формы для четырёх медикаментов.

В частности, препарат глекапревир+пибрентасвир, который применяется в качестве противовирусной терапии детей с хроническим гепатитом С, в перечне теперь представлен в том числе в виде гранул, покрытых оболочкой.

Препарат "Сапроптерин", назначаемый для лечения фенилкетонурии у взрослых и детей, допускается в форме диспергируемых таблеток.

Для обезболивающего препарата "Просидол" добавлена форма подъязычных таблеток, а для иммунодепрессанта "Пирфенидон" – таблетки, покрытые плёночной оболочкой.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область в 2023 году направит более 5 млрд рублей на закупку лекарств.