"Поезда здоровья" на этой неделе работают сразу в нескольких районах Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

"Поезда здоровья" на этой неделе работают сразу в нескольких районах Нижегородской области. Об этом сообщили в Нижегородской областной клинической больнице им. Семашко.

Так, специалисты будут проводить медосмотры нижегородцев в Варнавинском, Лысковском и Сосновском муниципальных округах.

Кроме того, медработники организуют выездные приемы граждан в Канавинском районе Нижнего Новгорода и в Арзамасе.

По словам главвраче больницы им. Семашко Сергея Богданова, с начала 2023 года специалисты "Поездов здоровья" уже приняли порядка 33,8 тыс. пациентов.

"За это время медики установлено более 10 тысяч случаев заболеваний, около 200 из них оказались злокачественными новообразованиями", - добавил главврач.

По словам руководителя медучреждения, ранняя диагностика онкопатологии существенно повышает шансы пациента на выздоровление. Работа "Поездов здоровья" помогает достигать целей проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение".

Ранее сообщалось, что самыми востребованными врачами в нижегородских "Поездах здоровья" стали эндокринологи, офтальмологи и гинекологи.