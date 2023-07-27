Депутат ЛДПР Владислав Атмахов не доволен позицией федерального министра по вопросу кольцевой дороги Нижнего Новгорода Общество

Владислав Атмахов Фото: НРО ЛДПР

Фракция ЛДПР в Госдуме еженедельно проводит заседания, к которым в режиме ВКС присоединяются представители региональных отделений. На одно из совещаний был приглашён министр транспорта РФ Виталий Савельев. Руководитель фракции ЛДПР в Закcобрании Нижегородской области Владислав Атмахов поднял вопрос, который волнует многих нижегородцев. Об этом сообщается на сайте НРО ЛДПР.

Он подчеркнул, что Нижний Новгород - фактически единственный город-миллионник в центральной части России без кольцевой объездной дороги. Грузовики едут через город, нанося ущерб инфраструктуре и осложняя экологическую ситуацию. Также это негативно сказывается на дорожной ситуации в городе, влечёт возникновение автомобильных пробок как на въездах, так и на крупных улицах.

"Планирует ли правительство РФ выделить финансирование для того, чтобы достроить дорогу?" - спросил у министра Владислав Атмахов.

Виталий Савельев ответил, что решение этой проблемы займёт некоторое время.

В настоящее время часть транспортного потока, следующего по маршруту Москва – Казань, уже выведена из черты города. Но строительство Южного обхода Нижнего Новгорода ведётся уже более 35 лет, и стоит вопрос о необходимости разработки проекта четвёртой очереди строительства.

Также необходимо разгрузить транспортный поток, который следует в направлении севера Нижегородской области и северных регионов России, поскольку из-за отсутствия альтернатив автомобилисты прокладывают маршруты через столицу Приволжья. Логичным решением данной проблемы могло бы стать строительство Северного обхода с мостом через Волгу.

Именно поэтому руководитель фракции ЛДПР в ЗС НО Владислав Атмахов выступил с инициативой обратиться к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, чтобы правительство включило проекты четвёртой очереди строительства Южного обхода и возведения Северного обхода в федеральные целевые программы в рамках софинансирования крупных инфраструктурных проектов.

Депутат прокомментировал, что остался не удовлетворён ответом главы Минтранса, поскольку данная проблема для региона является острой.

"Ко мне, как к депутату регионального парламента, регулярно поступают жалобы на эту тему, и медлить с решением вопроса строительства объездной нельзя. Рассчитываем ускорить процесс при помощи официального обращения от Законодательного собрания Нижегородской области", - отметил Владислав Атмахов.