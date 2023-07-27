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Общество

Андрей Турчак: "Рабочая группа по СВО за полгода отработала 28 тысяч обращений участников спецоперации и их семей"

15 августа 2023 12:02  [75] Общество
Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Итоги деятельности рабочей группы по СВО за полгода направлены Президенту РФ в шестом докладе, сообщил руководитель группы, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Отработали около 28 тысяч обращений от участников спецоперации и членов их семей. Решили много частных проблем – от возвращения домой ошибочно мобилизованных до обеспечения снаряжением, выплатами, отправки в отпуск", - отметил он.

На основе обращений в рабочую группу были подготовлены десятки инициатив. Многие из них уже стали федеральными законами.

"Среди них – признание ополченцев Донбасса ветеранами боевых действий, право участников СВО на бесплатную юрпомощь, включение их самих и их детей в специальную квоту при поступлении в вузы и ряд других мер поддержки", - напомнил глава группы по СВО.

Продолжается работа над рядом ключевых инициатив. Это, в том числе, обеспечение учета боевого опыта и квалификации, которые получены участниками СВО в составе добровольческих формирований, при переходе на контракт. Также – установление «бесшовного механизма» перевода военнослужащих на лечение из военных в гражданские больницы и обратно, увеличение пропускной способности военно-врачебных комиссий.

"Исключение из состава доходов, учитываемых при назначении детских пособий, выплат контрактникам и добровольцам, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО, а также единовременных поощрений за награды", - отметил Андрей Турчак.

Некоторые законопроекты рабочей группы по СВО уже внесены и будут рассмотрены в осеннюю сессию. Это инициатива, освобождающая погибших или тяжело раненых поручителей-участников СВО от обязательств по кредитам. Также на рассмотрении Госдумы находится законопроект о приравнивании к социальным предпринимателям работодателей, трудоустраивающих участников спецоперации. Он поможет стимулировать за счет мер господдержки трудоустройство демобилизовавшихся бойцов, включая добровольцев и гражданских специалистов, обеспечивавших выполнение задач спецоперации.

Помимо этого, внесен законопроект о механизме обязательного государственного страхования добровольцев спецоперации. Продолжится рассмотрение законопроекта, по которому семьи бывших сотрудников правоохранительных органов, погибших в СВО, получат право на сохранение выплат на жилье. В зависимости от региона и вида службы эти выплаты варьируются от 2,7 млн до почти 5 млн рублей.

В завершение весенней сессии парламента были одобрены инициативы рабочей группы по СВО о выплате матпомощи мобилизованным работодателями в период приостановления трудового договора и защите прав мобилизованных членов потребительских сельхозкооперативов. Они защищают трудовые и финансовые права участников спецоперации. Подписан закон о выплате соцпомощи участникам спецоперации реальными деньгами.

Также продолжается работа по внедрению Единого стандарта региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей.

"Он включает бесплатное соцобслуживание для родителей и супругов бойцов; зачисление детей военнослужащих в кружки, секции, на продленку; сохранение льгот и статуса многодетной семьи при гибели в СВО одного из детей и другие меры", - пояснил Андрей Турчак.

Губернатор Нижегородской области, секретарь НРО «Единой России» Глеб Никитин отметил, что регион постоянно расширяет меры поддержки.

"За прошедшее время направили в зону СВО более 1500 тонн грузов. Постоянно находимся на связи с нашими бойцами, узнаем, что наиболее востребовано.  Также передали 76 легковых и грузовых автомобилей. Отдельное внимание – близким защитников Родины. В Нижегородской области есть программа полной поддержки семей военнослужащих и помощи им. В рамках заключения военного социального контракта (ВСК) налаживаем коммуникацию со всеми такими семьями. ВСК включает социализацию, реабилитацию, лечение, переобучение, сопровождение военнослужащих, вернувшихся с СВО. Установлены дополнительные к федеральным меры поддержки в виде единовременных денежных выплат мобилизованным и добровольцам, а также ежемесячные выплаты членам семей военнослужащих, участвующих в спецоперации", - сказал Глеб Никитин.

Также Нижегородская область приступила к формированию новых именных подразделений, которые будут выполнять задачи в зоне СВО. Принято решение о дополнительном вознаграждении для добровольцев, которые именно в ряды новых нижегородских подразделений. Им будет положена единовременная выплата - 200 тыс. рублей. 

Напомним, рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению Президента. Ее возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.

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Теги:
Единая Россия СВО
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