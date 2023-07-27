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Общество

Первый семейный фестиваль ГТО в Выксе состоялся при поддержке ОМК

15 августа 2023 12:56  [101] Общество
Фото: пресс-служба ОМК

Фото: пресс-служба ОМК

Первый семейный фестиваль ГТО в Выксе состоялся при поддержке ОМК.

Согласно информации, в мероприятии, которое прошло 12 августа, приняли участие более 100 взрослых и детей в возрасте от 6 до 59 лет. 

Спортивный праздник прошел в рамках грантового конкурса "ОМК Партнерство". Организатором фестиваля выступил спортивный клуб "Металлург".

Участники проходили испытания комплекса ГТО: подтягивались и отжимались, качали пресс и прыгали, толкали гирю и стреляли из электронного оружия. Итоги подвели в личном первенстве среди детей, взрослых и семейных команд. Лучшим спортсменам вручили грамоты и приятные призы, тем, кто выполнил пять и более нормативов – памятные медали. Золото в командном зачете завоевала команда выксунского завода ОМК, которая представляет предприятие на региональных и всероссийских конкурсах ГТО, в личном зачете первые и вторые места также завоевали заводчане.

Кроме зоны официального принятия нормативов ГТО, на площадке оборудовали тестовый полигон, где все желающие с помощью квалифицированных инструкторов могли освоить технику выполнения всех упражнений.

"ОМК популяризирует здоровый образ жизни среди своих сотрудников и местных жителей, создает условия для занятий физической культурой, организует благотворительные велопробеги и марафоны. Сотрудники ОМК в Выксе регулярно сдают нормы ГТО, в этом году заводчане получили 330 золотых знаков. Рад, что фестиваль, который поддержала наша компания, вызвал большой интерес и объединил большое количество участников, неравнодушных к спорту. Надеемся, что в дальнейшем, он станет традиционным для выксунцев", – отметил и. о. управляющего директора выксунского завода ОМК Дмитрий Махров.

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Теги:
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