Новый цифровой аппарат для рентгенографии поступил в участковую больницу поселка Вахтан

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области
Цифровой рентгенодиагностический аппарат закуплен в участковую больницу в поселке Вахтан городского округа Шахунья.
Как сообщили в Минздраве Нижегородской области, стоимость оборудования составила 7 млн рублей, его приобрели по нацпроекту "Здравоохранение".
Новый аппарат будет задействован для оказания медицинской помощи более чем 4 тыс. нижегородцев, которые обслуживаются в участковой больнице.
"Оборудование позволит своевременно и качественно поставить диагноз пациентам поселка Вахтан, выявить скрытую патологию, в том числе онкологические процессы на ранних стадиях", – рассказал главный врач Шахунской ЦРБ Сергей Золотов.
По его словам, использование цифровой установки позволит объединить диагностические кабинеты и рабочие места лаборантов и врачей в единую информационную систему лечебного учреждения.
Ранее сообщалось, что больница №40 Нижнего Новгорода пополнилась новым компьютерным томографом. Сергачская ЦРБ ранее пополнилась новым медоборудованием.
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