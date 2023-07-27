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Общество

Новый цифровой аппарат для рентгенографии поступил в участковую больницу поселка Вахтан

15 августа 2023 13:23  [86] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Цифровой рентгенодиагностический аппарат закуплен в участковую больницу в поселке Вахтан городского округа Шахунья.

Как сообщили в Минздраве Нижегородской области, стоимость оборудования составила 7 млн рублей, его приобрели по нацпроекту "Здравоохранение".

Новый аппарат будет задействован для оказания медицинской помощи более чем 4 тыс. нижегородцев, которые обслуживаются в участковой больнице.

"Оборудование позволит своевременно и качественно поставить диагноз пациентам поселка Вахтан, выявить скрытую патологию, в том числе онкологические процессы на ранних стадиях", – рассказал главный врач Шахунской ЦРБ Сергей Золотов.

По его словам, использование цифровой установки позволит объединить диагностические кабинеты и рабочие места лаборантов и врачей в единую информационную систему лечебного учреждения.

Ранее сообщалось, что больница №40 Нижнего Новгорода пополнилась новым компьютерным томографом. Сергачская ЦРБ ранее пополнилась новым медоборудованием.

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Теги:
Здравоохранение Шахунья
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