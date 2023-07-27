Стала известна программа празднования 554-летия Чебоксар Культура и отдых

Празднование 554-летия Чебоксар будет насыщенным (0+).



В городе запланировано много мероприятий, сообщили в пресс-службе администрации города.



19 августа 70 регионов страны представят в городе Чебоксары свои вышитые карты на Всероссийском фестивале "Вышитая Россия". Старинные техники народного рукоделия актуальны, востребованы и остаются на пике зрительского интереса. Вышивка по бархату, вологодское "письмо", аппликации из янтаря, кожи и меха, золотое шитье, шитье бисером и жгутами зег – эти и многие другие техники можно будет увидеть на выставке 19-20 августа в Чувашском государственном художественном музее. Возглавит парад региональных полотен уникальный музейный экспонат – вышитая карта России.



Подробности: http://вышитаякартароссии.рф/



Фестиваль "Зелёное золото России"



Фестиваль культуры и истории напитков из хмеля и солода "Зелёное золото России" будет проходить в Чебоксарах с 12 по 19 августа на площадке около Чебоксарского речного порта.



Ежедневная программа фестиваля состоит из пяти сетов продолжительностью по два с половиной часа каждый. Вход на территорию фестиваля – платный. Помимо дегустаций напитков и блюд к пивному столу, для посетителей организуют концертную программу.



Заходите на сайт https://hopfest.ru. и выбирайте интересную для вас программу.



Спортивные мероприятия



Жителей и гостей нашего города ждёт увлекательная праздничная спортивная программа.



18 августа на Красной площади:



16:00 Городской турнир по "Керешу" среди детей,

18:00 состоится ежегодный профессиональный турнир единоборств "Кубок Чемпионов",



19 августа на стадионе "Спартак" пройдет:



13:00 фестиваль "Встреча Сильных" в рамках проекта "Спорт начинается с детей" - соревнование по общей физической подготовке, где сразятся спортсмены спортивных федераций



20 августа



С 16:00 на Баскетбольной площадке "ПСБ-детям" пройдет заключительный этап соревнования по баскетболу 3х3, а также наши спортсмены спортивных отделений подведомственных учреждений управление физической культуры и спорта администрации г. Чебоксары примут участие в "Творческом бульваре"



Эндуро-гонка "Путь Чапая"



На Певческом поле в Чебоксарах полным ходом идет подготовка к эндуро-гонкам "Путь Чапая". Эндуро – одна из самых зрелищных дисциплин мотоспорта и велоспорта, предполагающая жесткий стиль езды по бездорожью и на специализированных спортивных трассах.



Эндуро-гонки в Чебоксарах будут проходить два дня:



19 августа (суббота) с 11:00 до 18:00 на Певческом поле (Чебоксарский залив);



20 августа (воскресенье) – на лесной трассе у мкр "Новый город" (ориентир на храм).



Больше информации - https://путьчапая.рф/



Зарядки со звездой



Утро в день рождения города Чебоксары начнётся со спортивного события – массовой зарядки со звездой. Зарядка будет по-настоящему чемпионской!



Ее проведут Алексей Германов, мастер спорта международного класса, член сборной ЧР и РФ по спортивной аэробике Владислав Поляшов, чемпион мира и участник олимпийских игр в Токио,Оксана Вербина из Федерации фитнес-аэробики, Ринат Гадилов, президент Ассоциации киокушин ЧР, участники муниципальной баскетбольной команды "Чебоксарские ястребы", футбольная команда "Спартак" г.Чебоксары и еще много крутых спортсменов.



Ждём всех 20 августа в 11:00 на Красной площади. Присоединяйтесь!



Чапай зовет на чай



В Год счастливого детства традиционный арт-пикник в сквере Чапаева будет проходить в душевной семейной атмосфере.



Вы точно найдете, чем заняться! Мы приготовили для вас:



- ярмарку мастеров;



- мастер-классы;



- дегустацию чаев и чайные церемонии;



- конкурсы и аукцион корзинок для пикника;



- выступления творческих коллективов;



- танцы и духовой оркестр



Место встречи - сквер Чапаева!



Время: 19 августа (суббота), с 15:00 до 19:00



Ждем встречи с нетерпением!



Фестиваль семейного творчества "Аистёнок"



19 августа (суббота) в 11:00 часов на Красной площади начнется открытый городской фестиваль семейного творчества "Аистёнок". Фестиваль соберет всех, кто любит родной город и желает показать семейное творчество. К участию в мероприятии приглашаются жители Чебоксар. Кстати, фестиваль не имеет возрастных ограничений. Заявки направляются на электронную почту: konkurs_crdo@mail.ru



Авиашоу пилотажной группы "Звезда"



Чебоксарцы, готовьтесь! В праздничные дни 19 и 20 августа в небо над столицей Чувашии взмоют самолеты пилотажной группы "Звезда"!



"Звезда" выступает на отечественных самолётах СП-55, Як-55 и Су-26, пилоты машин - опытные летчики и чемпионы мира по высшему пилотажу.



19 августа (суббота) летчики встретятся с детьми участников специальной военной операции в рамках акции "Vместе!". Ребята познакомятся с летчиками и авиационной техникой, примут участие в экскурсии от команды проекта "Русские авиационные гонки" и сфотографироваться с самолетами. Для журналистов будет организован пресс-подход. После окончания акции состоится репетиция показательных выступлений над заливом.



20 августа (воскресенье), в 12:00 захватывающее авиашоу развернется в небе над Красной площадью и Чебоксарским заливом. Асы летного дела продемонстрируют фигуры высшего пилотажа в сочетании с пиротехническим шоу.



Творческий бульвар



Творческий бульвар переезжает на залив!



Впервые за всю историю городского арт-проекта он будет проходить на набережной обновленного после реконструкции Чебоксарского залива.



Пространство креативных, творческих площадок от дворцов культуры, школ искусств, театров, музеев, активных предпринимателей и неравнодушных компаний растянется на три километра - от детской площадки на Красной Площади до Монумента Матери и Московского моста.



Запланировано фаер-шоу, будет показ мод на пирсе, который появился благодаря реконструкции чебоксарского Залива, шоу каскадеров, батутный городок "Большие гонки". Каждый желающий в возрасте от 14 лет сможет выиграть интересный приз и даже сувенир с символикой 555-летия города.



Чебоксарам в этом году исполняется 554 года. Именно в День города будет дан обратный отсчет до будущего большого юбилея, ведь в 2024 году город станет круглым отличником.



Встречаемся 20 августа (воскресенье), с 16 до 20 часов на новом Творческом бульваре!



Концертная программа на Красной площади



20 августа в 21:00 на Красной площади в День города выступит группа "Новые самоцветы".



Главная идея "Новых самоцветов" – это сохранить лучшие музыкальные хиты легендарной группы "Самоцветы" и придать им новое звучание. Поэтому музыка группы будет близка как представителям старшего поколения, так и молодежи. Качественный звук, высококлассная музыка, великолепная энергетика музыкантов сделают День города незабываемым событием.



Праздничный фейерверк



Место проведения - Чебоксарский залив.



Время - 22:00.



Ранее глава администрации Чебоксар Денис Спирин предложил возродить традиции Доски почета, которую можно разместить перед парком на Площади Республики.



"К 555-летию Чебоксар реализуем этот проект", - сообщил он.



Он также заявил, что 20 августа будет дан старт отсчету юбилейной даты Чебоксар.



Денис Спирин напомнил, что основные мероприятия ко Дню рождения города пройдут с 18 по 20 августа и пригласил всех на праздник.