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Локальные грозы пообещали в течение дня 15 августа по Нижегородской области

15 августа 2023 14:18  [2] Общество

Синоптики предупредили об ухудшении в некоторых районах Нижегородской области. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, уже в ближайшие 1-3 часа локально по Нижнему Новгороду и области ожидаются грозы и ливни. Угроза сильных дождей сохранится местами по региону ночью со 15 на 16 августа.

В связи с этим в регионе прогнозируется высокая вероятность чрезвычайных ситуаций, которые будут связаны с затруднениями в работе всех видов транспорта, нарушениями в системе ЖКХ.

Кроме того, ожидаются подтопления из-за замусоривания ливневых стоков и коллекторов, затоплениями пониженных участков дорог и низководных мостов. Возможна активизация оползневых процессов, предупредили в ГУ МЧС.

На сельхозугодьях вероятны затопления, а также повреждение и полегание растительности. Кроме того, возможны оползни, размыв насыпи железнодорожного полотна и автодорог.

В ГУ МЧС России по Нижегородской области порекомендовали во время ливня воздержаться от поездок по городу.

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Теги:
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