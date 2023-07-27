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Экономика

Выездное совещание под председательством Вячеслава Горева прошло на стройплощадке экопромпарка в Дзержинске

15 августа 2023 15:24  [58] Экономика
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Выездное совещание под председательством замгубернатора Нижегородской области Вячеслава Горева прошло на стройплощадке экопромпарка в Дзержинске.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, в совещании также приняли участие министр экологии региона Денис Егоров, первый замглавы администрации Дзержинска Глеб Андреев, а также представители организаций ЖКХ и будущие резиденты промышленной площадки.

В экопромпарке разместятся организации по переработке и возвращению в экономический оборот вторсырья. Запланирован план переработки до 850 тыс. тонн отходов в год. 

Как подчеркнул Вячеслав Горев, экопромпарк в Дзержинске является крупным инвестпроектом для региона. Кроме того, ввод данного объекта в эксплуатацию будет означать решение вопросов сокращения объема неперерабатываемых бытовых отходов и улучшения состояния экологии в регионе. 

Для резидентов экопарка построят площадки с подведенными инженерными коммуникациями и дорожные проезды. На данный момент заключены соглашения с семью потенциальными резидентами технопарка – предприятиями, которые планируют разместить на территории строящегося промпарка свои производства по вторичному использованию сырья.

"Строительство экопромпарка должно стать толчком к росту инвестиционной привлекательности Дзержинска. Уже на этапе строительства это положительно отразится на качестве жизни, ведь к работам на площадке будут привлекаться жители нашего города. Здесь планируется открытие производств с современными системами безопасности и контролем состояния окружающей среды. Совместно с правительством Нижегородской области мы ведем работу по подготовке кадров для будущих предприятий", - рассказал Глеб Андреев.

Планируется, что первые резиденты экопромпарка Дзержинска смогут приступить к реализации инвестпроектов уже осенью 2023 года.

Ранее сообщалось, что три новых резидента с общим объемом инвестиций более 4,5 млрд рублей вошли в ОЭЗ "Кулибин".

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Теги:
Дзержинск Инвестиции Экология
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