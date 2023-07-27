Штаб Захара Прилепина организует два концерта в парке 800-летия Нижнего Новгорода Культура и отдых

Нижегородцы и гости города в рамках патриотического фестиваля LAVA культурного Центра Пешков смогут посетить два уникальных летних мероприятия – поэтический концерт под открытым небом "Новая русская поэзия" 17 августа и музыкальный концерт "Берега Родные" 20 августа. Об этом сообщили в Штабе Захара Прилепина.

В концертной программе запланировано выступление резидентов культурного Центра Пешков и таких известных поэтов и музыкантов, как Игорь Караулов, Анна Долгарева, Александр Пелевин, Мария Ватутина, группа "Лампасы", фолк-группа "Партизан ФМ".

Оба мероприятия пройдут на видовой площадке города в парке 800-летия Нижнего Новгорода, поэтический концерт – в малом амфитеатре, музыкальный концерт - в большом амфитеатре парка.

Начало мероприятий в 19.00

Предварительная регистрация для посещения концертов доступна на сайте центр-традиция.рф:

"Берега родные": https://tsentr peshkov.timepad.ru/event/2541984/

"Новая русская поэзия": https://dvizhenie-za-pravdu.timepad.ru/event/2540111/