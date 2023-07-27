Снос аварийного дома №3 ведется на улице Пятигорской в Приокском районе Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Снос аварийного дома №3 ведется на улице Пятигорской в Приокском районе. Об этом сообщили в районной администрации.

Согласно информации, уже демонтирована часть несущих конструкций деревянного двухэтажного здания 1932 года постройки.

До конца сентября на участке завершатся ремонтные работы и будет восстановлено благоустройство. Жители дома получили выкупные стоимости, некоторым из них предоставят квартиры.

В начале 2024 года начнется расселение еще трех домов по улице Пятигорской: №7, 9 и 11. Дом №13 будет расселен в конце следующего года.

Ранее сообщалось, что Фонд развития территорий РФ в сентябре дополнительно выделит Нижегородской области 451,54 млн рублей на завершение строительства двух домов в Нижнем Новгороде.