Когда спорт – норма жизни Общество

Фото: Александр Воложанин

Имена гимнасток Дины и Арины Авериных, вратаря Виктора Коноваленко, конькобежки Натальи Ворониной, биатлониста Николая Круглова, лыжника Артема Мальцева и многих других нижегородских спортсменов известны далеко за пределами нашего региона. Свои первые шаги в мире спорта они делали в родном городе в спортивных школах и секциях. Путь к большому успеху всегда начинается в детстве. В правительстве области это хорошо понимают, поэтому создают все условия, чтобы как можно больше ребят привлечь к спорту и активному образу жизни с самого раннего возраста.

Становится доступнее

"Дорогие ребята! Под руководством ваших наставников выросло большое число хоккеистов, прославивших нижегородскую команду "Торпедо". Вам продолжать заложенные традиции. У вас есть отличные условия для тренировок и роста мастерства. Желаю вам беззаветно любить хоккей, воспитывать характер и волю. И тогда у вас появится шанс стать хорошими игроками и продолжить славные традиции горьковского-нижегородского хоккея», - такое напутствие в Книге почётных гостей Дальнеконстантиновского ФОКа "Энергия" оставил Михаил Варнаков, заслуженный мастер спорта СССР, чемпион мира и Европы, главный тренер молодёжной сборной России.

Михаил Павлович приехал в Дальнее Константиново не просто так, а чтобы провести мастер-класс для местных воспитанников хоккейной секции. Этот вид спорта в округе и прежде любили, но с появлением в посёлке физкультурно-оздоровительного комплекса занятия вышли на совершенно другой уровень. Торжественное открытие ФОКа в Дальнем Константинове - 38-го в области - состоялось в 2019 году. Одним из первых спортивный объект оценил губернатор Глеб Никитин. Он выразил надежду, что комплекс не будет простаивать, его загрузят на 100 процентов. Так и получилось. На базе ФОКа проводят тренировки не только местные спортсмены, но и нижегородские команды, регулярно проходят соревнования, в том числе областного уровня.

Вслед за ним открылся ФОК в Ветлуге. По поручению губернатора Глеба Никитина был разработан проект модульного спорткомплекса - такие объекты будут возводить в округах, где нет современных площадок для занятий физкультурой.

- Президентом России Владимиром Путиным поставлены задачи по развитию спорта высших достижений и массового спорта, - подчеркнул глава региона Глеб Никитин. - В Нижегородской области реализуются профильные мероприятия в рамках национальных проектов, а также региональные инициативы, позволяющие обновлять или создавать спортивные объекты. Самое главное при развитии спорта - ориентироваться на позицию жителей и экспертного сообщества. Мы создаем крупные объекты, например, Ледовый дворец. Важно, чтобы их использование также максимально отвечало запросам людей.

В рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография" и региональных программ в области открываются новые и модернизируются действующие спортплощадки. Спорт становится ближе не только для жителей городов, окружных центров, но и небольших сёл, деревень.

Так, буквально на днях в рамках проекта "Вам решать!" в Арзамасе открыли площадку, на которой будут заниматься дети с ограниченными возможностями здоровья. Уличные тренажёры установлены практически в каждом населённом пункте области.

- За пять лет обеспеченность населения спортивными объектами в области выросла на 17 процентов, - рассказал министр спорта региона Александр Кононов. В рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни» нацпроекта "Демография" с 2019 года открыто 44 площадки ГТО. В федеральной базе данных Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" уже зарегистрировано более 338 тысяч нижегородцев. Более 80 тысяч человек выполнили нормативы и получили знаки отличия. Число нижегородцев, регулярно занимающихся физкультурой, с 2018 года увеличилось на 12,4 процента.

Всего в Нижегородской области развивается 115 видов спорта, 24 из них входят в перечень базовых. Это те дисциплины, которым в регионе уделяется повышенное внимание: художественная гимнастика, водное поло, баскетбол, бадминтон, биатлон, прыжки с трамплина на лыжах и ряд других. Именно в этих видах спорта успехи нижегородских спортсменов особенно заметны.

Для любителей и профессионалов

За последние пять лет открылся ряд спортивных площадок, значимых не только для региона, но и в масштабах всей страны. К чемпионату мира по футболу - 2018 в Нижегородской области построили современный стадион. Теперь это домашняя арена, на которой выступает "Пари Нижний Новгород". Наша команда третий сезон проводит в Премьер-лиге, за её успехами следят тысячи болельщиков.

На стадионе "Локомотив" в Нижнем Новгороде оборудован легкоатлетический манеж. Созданы условия для тренировок бегунов, прыгунов в длину, рядом расположен зал для занятий игровыми видами спорта.

Два года назад состоялось торжественное открытие трамплина К-60, его тут же опробовали летающие лыжники. Губернатор отметил, что область славится своими традициями в развитии этого вида спорта. А новый трамплин - лишь первый этап развития комплекса подобных сооружений.

Для любителей экстремальных видов спорта в прошлом году в Нижнем Новгороде оборудовали скейт-парк и скалодром. В 2022-м в Ковернино завершилось строительство "Хохлома арены" - крытой ледовой площадки с тренажёрным залом, а в Заволжье годом ранее распахнул свои двери комплекс для занятий художественной гимнастикой, названный в честь сестёр Авериных.

В настоящее время возводится футбольный манеж на Бору, региональный центр подготовки по адаптивным видам спорта в Дзержинске. Ледовая арена в Нижнем Новгороде буквально растёт на глазах, уже приступили к работам по монтажу кровли. Она станет домом не только для хоккеистов, но и для фигуристов, кёрлингистов. Арена расположилась рядом с футбольным стадионом "Нижний Новгород". В следующем году она должна открыть двери для спортсменов и болельщиков.

- По-новому взглянули на инфраструктуру, - подчеркнул Глеб Никитин. - Создаём центры притяжения, а не просто строим дорогие капитальные сооружения. Уделяем внимание и спортплощадкам в муниципалитетах, к примеру, в настоящий момент ведётся капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса в Заволжье.

Ждем новых рекордов

В начале августа на отраслевой стратсессии в Нижнем Новгороде обсудили перспективы развития спорта. Наряду с традиционными для региона дисциплинами решили продвигать хорошо забытые старые - древнерусские шахматы таврели, лапту, но упор будет сделан на килу. Это командная игра с мячом, которую начали осваивать в школах региона. К развитию массового спорта планируют привлечь именитых чемпионов, которые будут проводить мастер-классы для всех желающих.

Интерес к спорту в области заметно вырос. Люди ходят на стадионы, чтобы поболеть за профессионалов, и сами с удовольствием занимаются физкультурой. Губернатор, участвуя в различных состязаниях, вдохновляет нижегородцев своим примером. Глеб Никитин часто проводит встречи с руководителями федераций различных видов спорта. И вот уже в регионе есть планы по развитию футбола, регби, гимнастики, прыжков с трамплина на лыжах… Основатель Олимпийских игр барон Пьер де Кубертен сказал: "Спорт - это жизнь". И всё больше нижегородцев убеждаются в справедливости этого изречения.