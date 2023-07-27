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Общество

Более 22 км автодорог планируется отремонтировать в Дзержинске до конца года

16 августа 2023 18:56  [427] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Дзержинске до конца 2023 года по всем программам запланировано отремонтировать порядка 22 км автодорог.

Об этом сообщил глава Дзержинска Иван Носков во время объезда участков городских дорог, где продолжаются работы.

Кроме того, мэр вместе с руководителем общественной организации инвалидов-колясочников "ПараПлан" Михаилом Четвертаковым оценил итоги ремонта на улице Новомосковской по нацпроекту БКД.

По словам главы города, на сегодняшний день объемы и качество выполнения дорожного ремонта удовлетворительны. При этом, отметил Иван Носков, возникающие на определенных этапах работ задержки не повлияют на общий срок сдачи объекта.

"Все подрядчики, работающие на территории Дзержинска, в курсе, что ни одна дорога не пройдет приемку без полного устранения замечаний, если таковые возникнут", - добавил он.

По мнению Михаила Четвертакова, в ходе ремонта на улице Новомосковской подрядчику удалось соблюсти принцип доступной среды. Он также отметил, что сама улица преобразилась разительно, что уже успели оценить как водители, так и пешеходы.

В настоящее время в Дзержинске продолжается ремонт на проспектах Ленина и Циолковского. Срок сдачи этих объектов – конец сентября 2023 года.

При этом уже закончен ремонт участка улицы Студенческой от Чернореченской объездной до переулка Учебного.

Ранее сообщалось, что ремонт дорог по проекту "Вам решать!" стартовал в Дзержинском городском округе.

 

 

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Теги:
БКД Дзержинск Дороги
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