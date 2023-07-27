Свет и газ точечно отключены в четырёх районах Нижнего Новгорода 17 августа Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 17 августа в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Канавинском районе с 9:00 до 17:00 свет отключили в многоквартирных и частных домах, расположенных по адресам: ул. Анри Барбюса, 17, 18, 19, 20; ул. Бориса Рутковского ул; 1, 3, 7; ул. Зеленодольская, 10-14, 18, 20, 22; ул. Николая Пахомова, 17-22, 24; ул. Обухова, 23, 25, 27, 29, 30, 32, 31/19; ул. Октябрьской Революции, 1, 4-7, 10, 11, 14-17, 19, 21, 27, 32, 16/23, 19/25, 21/30; ул. Узбекская, 1-13, 98.

В Сормовском районе с 9:00 до 13:00 подачу электроэнергии ограничили с 9:00 до 13:00 на ул. Кима, 193-259 (нечет.) С 13:00 до 15:00 света не будет на ул. Выселочной, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 20; ул. Заболотной, 36; ул. Землячки, 83, 85, 87, 89-104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118; ул. Якова Шишкина, 20-39, 41.

В Автозаводском районе с 9:00 до 15:00 света не будет в многоэтажках на ул.Космической, 60, ул. Гайдара, 26.

В Нижегородском районе с 9:00 до 16:00 будут обесточены несколько зданий на ул. Алексеевской: 24, 24а, 24в, 24г, 29.

Кроме того, на ул.Белинского в домах № 106а,106 б с 9:00 до 17:00 отключат газоснабжение.

Кстовский РЭС снова предупредил о возможном отключении света в период до 17:00 на Казанском шоссе, улице Ковской, в Верхне-Печерской слободе, в деревнях Кузнечиха, Афонино, Анкудиновка, Новопокровское, в Кузьминке - на ул. Полевой, Талалушкина, Чкалова, в деревне Никульское - на ул. Зелёная.