Проекты-лауреаты премии Нижнего Новгорода 2023 года
Пакгаузы стали лауреатом премии International Architecture Awards
Туристические поезда из Нижнего Новгорода осенью
Недостроенный паркинг на Казанском шоссе снесут и построят новый
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Экономика
18 августа 2023 16:30  [85] Новое производство автокомпонентов запустят на Заволжском моторном заводе
18 августа 2023 12:52  [147] АПЗ получил сертификат соответствия системы менеджмента бережливого производства
17 августа 2023 17:24  [274] Около 1,7 млрд рублей заложат в бюджет Нижегородской области на ремонт дорог
17 августа 2023 13:12  [321] Сбербанк повысил ставки по рублевым вкладам до 12% годовых
17 августа 2023 11:00  [269] "Т Плюс" продолжает модернизацию теплосетевой структуры Кстовского района
16 августа 2023 18:37  [459] Евгений Люлин принял участие в общем собрании нижегородской Ассоциации промышленников и предпринимателей
16 августа 2023 18:06  [398] Сахалинская Дума поделилась опытом с Нижегородской областью по оказанию бесплатной юридической помощи
16 августа 2023 16:57  [430] Игорь Норенков и Александр Шарифулин обсудили меры поддержки экономики в Нижегородской области и на Сахалине
16 августа 2023 15:10  [316] Нижегородское "Теплоэнерго" за пять лет обновило 500 км сетей
15 августа 2023 18:40  [307] ЦБ РФ не исключает дальнейшее повышение ключевой ставки
Экономика

"Т Плюс" продолжает модернизацию теплосетевой структуры Кстовского района

17 августа 2023 11:00  [269] Экономика

"Т Плюс" продолжает реконструкцию теплосетевой структуры в Кстове и Кстовском районе. Общий объем вложений в подготовку системы теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону составит 136,6 млн рублей.

Кстовские тепловые сети Нижегородского филиала "Т Плюс" на конец июля с опережением на месяц завершили работы по замене 1 300 м тепловой изоляции и техническому перевооружению 1 032 м трубопроводов теплосетей в г. Кстово.

В настоящее время ведутся работы по замене участка трубопровода Ду300 протяженностью 272 м в районе площади Ленина, где на данный момент завершены ремонтные работы и проводятся работы по монтажу строительных конструкций и благоустройству.

Для реконструкции "Т Плюс" использует предварительно изолированные трубы с системой оперативно-диспетчерского контроля, позволяющей максимально оперативно выявить и локализовать место возможной утечки. Горячее водоснабжение потребителей на время проведения работ осуществляется по временным схемам. Подача теплоносителя на все объекты будет обеспечена до начала отопительного сезона. Благоустройство на участках проведения земляных работ будет восстановлено в сентябре-октябре.

Кстовские тепловые сети продолжают модернизацию котельной поселка Волжский. Работы вышли на финишную прямую, установлены два новых котла, новые газогорелочные устройства, теплообменники, насосное оборудование, монтируется система автоматики, охранная и пожарная сигнализация. Объект будет автоматизирован с управлением из диспетчерской Кстовских тепловых сетей. Стоимость проекта технического перевооружения котельной, реализуемого в ходе подготовки к отопительному сезону 2023/24 гг., составляет 29,5 млн рублей.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Т Плюс
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
27 июля 2023 17:00Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph