"Т Плюс" продолжает модернизацию теплосетевой структуры Кстовского района Экономика

"Т Плюс" продолжает реконструкцию теплосетевой структуры в Кстове и Кстовском районе. Общий объем вложений в подготовку системы теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону составит 136,6 млн рублей.

Кстовские тепловые сети Нижегородского филиала "Т Плюс" на конец июля с опережением на месяц завершили работы по замене 1 300 м тепловой изоляции и техническому перевооружению 1 032 м трубопроводов теплосетей в г. Кстово.

В настоящее время ведутся работы по замене участка трубопровода Ду300 протяженностью 272 м в районе площади Ленина, где на данный момент завершены ремонтные работы и проводятся работы по монтажу строительных конструкций и благоустройству.

Для реконструкции "Т Плюс" использует предварительно изолированные трубы с системой оперативно-диспетчерского контроля, позволяющей максимально оперативно выявить и локализовать место возможной утечки. Горячее водоснабжение потребителей на время проведения работ осуществляется по временным схемам. Подача теплоносителя на все объекты будет обеспечена до начала отопительного сезона. Благоустройство на участках проведения земляных работ будет восстановлено в сентябре-октябре.

Кстовские тепловые сети продолжают модернизацию котельной поселка Волжский. Работы вышли на финишную прямую, установлены два новых котла, новые газогорелочные устройства, теплообменники, насосное оборудование, монтируется система автоматики, охранная и пожарная сигнализация. Объект будет автоматизирован с управлением из диспетчерской Кстовских тепловых сетей. Стоимость проекта технического перевооружения котельной, реализуемого в ходе подготовки к отопительному сезону 2023/24 гг., составляет 29,5 млн рублей.