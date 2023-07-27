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Спорт

Капитальный ремонт спортзала завершился в Абрамовской сельской школе Арзамасского округа в рамках проекта "Детский спорт"

17 августа 2023 11:24  [295] Спорт
Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

В школе села Абрамово Арзамасского городского округа капитально отремонтировали спортивный зал по проекту "Детский спорт" партии "Единая Россия". Все основные работы уже завершены, осталось установить оборудование. С 1 сентября в комфортном и безопасном зале будут проходить уроки физкультуры и занятия спортивных секций, которые посещают и дети, и взрослые. 

"Ремонт спортзалов в сельских школах это очень важное и востребованное направление проекта "Детский спорт". В небольших поселениях эти площадки  являются настоящими центрами спортивной  жизни. С 2024 года планируется в каждой школе организовать спортклубы, и в том числе благодаря обновлению спортзалов, преподаватели физкультуры смогут более полноценно вести внеурочную деятельность. Отмечу, что в этом году участниками партийного проекта по капремонту спортзалов стали девять школ региона. А за время реализации проекта в регионе – более ста", - отметил региональный координатор партпроекта "Детский спорт" Владимир Поддымников, который посетил городской округ с рабочим визитом. 

В Абрамовской школе в рамках партпроекта проведены масштабные работы: в спортивном зале полностью заменена электропроводка и освещение; установлены новые окна и двери, обрешетка на отопительные системы; уложено новое напольное покрытие, обновлены стены и потолок; отремонтирована раздевалка. 

В  новом учебном году в школу придут 270 учеников.  

"У нас спортивное село, наши ребята ежегодно занимают призовые места в соревнованиях самого разного уровня. И, наверное, эти успехи тоже стали определяющим фактором для включения в проект, чтобы мы могли и дальше развивать интерес и приобщать жителей к спорту", - говорит Елена Пронина, директор общеобразовательной Абрамовской средней школы им. А.И. Плотникова.

Также в этом году на территории Абрамовской школы в рамках госпрограммы "Развитие образования" и федерального проекта "Успех каждого ребенка" установили современную спортплощадку, которая уже пользуется большим спросом у жителей. 

Спортивные зоны являются одним из важных элементов в благоустройстве общественных территорий. К примеру, в городском парке им. Гайдара в Арзамасе, который полностью преобразился благодаря победе во всероссийском конкурсе проектов благоустройства малых городов и исторических поселений, функционирует несколько площадок для занятий различными видами спорта. По просьбе горожан на территории появляются и новые объекты. В этом году для любителей футбола открылось поле с современным искусственным покрытием, необходимым оборудованием и освещением. Это стало возможным благодаря участию жителей в губернаторском проекте "Вам решать!", их поддержали администрации парка и города. Кроме того, сейчас в парке оборудуют площадку для пляжного волейбола.

"В рамках нашего проекта, который выиграл всероссийский конкурс, сделаны площадка с каучуковым покрытием для игры в волейбол и баскетбол, замечательная зона с различными тренажерами и для воркаута. Построены просторные, отапливаемые зимой помещения для пункта проката спортинвентаря, в которых также размещены раздевалки, туалеты, душевые. По многочисленным просьбам обустроили зоны для любителей шахмат. А когда на баскетбольной площадке посетители стали вовсю играть в футбол – решили, что нужно оборудовать и футбольное поле. Люди приходят на открытые площадки заниматься чуть ли не с пяти утра и до самой поздней ночи", - рассказал директор парка культуры и отдыха им. А.П. Гайдара Александр Тимохин.

К новому учебному году обновится здание детско-юношеской спортивной школы №1 Арзамаса. Администрация городского округа выделила на работы порядка 9 млн рублей. В рамках капремонта приведен в порядок фасад здания, установлены новые окна, утеплены стены, отремонтированы цоколь, отмостки, также полностью будет заменена входная группа и запасной выход.

Как рассказал директор учреждения Александр Головань, спортивная школа существует с 1959 года. Сейчас в ней три направления – художественная гимнастика, баскетбол и фехтование. Принимают до 500 ребят в возрасте от 4-х до 18-ти лет. 

"Развивать, инвестировать детский спорт необходимо. Ведь спорт это не только здоровье и физическая активность, он закаляет волю, дисциплинирует, формирует характер, воспитывает выносливость, вдохновляет на новые свершения. В детях это все закладывается, и в дальнейшем люди, увлеченные спортом, проявляют эти качества и в жизни", - уверен Александр Головань. 

Напомним, партийный проект "Детский спорт" реализуется в Нижегородской области с 2016 года. В рамках проекта ежегодно осуществляется капитальный ремонт спортзалов, раздевалок, душевых, тренерских комнат и обновляется спортивная материально-техническая база в сельских школах. 
Ремонт и строительство спортобъектов, поддержка и развитие спортивных организаций и социально значимых проектов, направленных на развитие спорта, привлечение жителей к здоровому образу жизни и активному досугу, создание условий для занятий спортом в шаговой доступности является одним из ключевых направлений народной программы "Единой России". 

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Теги:
Арзамасский район Единая Россия Спорт
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