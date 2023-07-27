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Бизнес

Нижегородским агрегатором промышленных мощностей "Станкофонд" уже воспользовались почти 470 предприятий

17 августа 2023 13:03  [326] Бизнес

Нижегородским агрегатором промышленных мощностей "Станкофонд" (СделаемвРоссии.РФ) уже воспользовались почти 470 предприятий, сообщили в министерстве промышленности Нижегородской области.

Как отметил глава Минпрома региона Максим Черкасов, платформа "Станкофонд" была разработана из-за санкций и в связи потребностью предприятий в освоении новых производств импортозамещающей продукции.

"Проект положительно оценил заместитель председателя правительства – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и предложил распространить нижегородский опыт на всю страну", - отметил Максим Черкасов.

Рабочая группа регионального Минпрома совместно с коллегами из Минпромторга РФ и АНО "Горький Тех" уже работает над программой масштабирования системы коллективного использования технических мощностей на федеральном уровне.

В натоящее время "Станкофонд" используют такие региональные компании, как "Красное Сормово", "Нижегородский завод 70-летия Победы", "Гидромаш", ГАЗ. Также планируется привлечение к проекту предприятий из корпорации Ростех. Рост числа участников "Станкофонда" за месяц составил 10 процентов.

Ранее сообщалось, что Центр развития предпринимательства открылся в Чкаловске Нижегородской области. Центр импорта и импортозамещения Нижегородской области ранее заключил соглашение о сотрудничестве с Новикомбанком.

 

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Теги:
бизнес Промышленность
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