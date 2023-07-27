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Бизнес

ЛУКОЙЛ получил высший рейтинг за отчетность в области устойчивого развития

17 августа 2023 13:30  [332] Бизнес

Отчет в области устойчивого развития Группы "ЛУКОЙЛ" за 2022 год​ получил высшую оценку от Рейтингового агентства AK&M.

Как сообщает Телеграм-канал "ПАО "ЛУКОЙЛ", Агентство применяет специальную систему маркеров для оценки полноты раскрываемых в отчетности данных. 

Представители АК&М отмечают, что наибольшее внимание в Отчете в области устойчивого развития Группы "ЛУКОЙЛ" посвящено вопросам защиты окружающей среды и климатической повестке: Компания раскрывает все основные показатели, характеризующие влияние ее деятельности на природу. 

Агентство AK&M оценило раскрытие экологических данных как одно из лучших в отрасли: качество опубликованного отчета "ЛУКОЙЛа" и его структурированность на высоком уровне, каждый аспект раскрываемой информации сопровождается формулированием целей Компании, описанием системы управления и достигнутых результатов. Отдельно отмечена полнота данных справочника ESG-данных за последние пять лет.

Справка

Рейтинг отчетности ESG рассчитывается Рейтинговым агентством AK&M с 2020 года. В исследовании рассматриваются 96 маркеров. Главная цель рейтинга – показать профессиональному сообществу лучшие практики раскрытия информации о социальной и экологической деятельности компаний

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Теги:
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