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Общество

Более 200 килограммов благотворительной помощи собрали нижегородцы в помощь бездомным животным

17 августа 2023 13:53  [278] Общество
Фото: Штаб общественной поддержки “Единой России”

Фото: Штаб общественной поддержки “Единой России”

В преддверии Всемирного дня бездомных животных (19 августа) волонтеры "Единой России" и "Молодой Гвардии" передали очередную партию благотворительной помощи нижегородскому приюту для бездомных животных "Сострадание НН". 

"В течение двух недель в Штабе общественной поддержки, а также в  местных отделениях партии в районах Нижнего Новгорода мы собирали корма, медикаменты, игрушки и товары для ухода за бездомными животными, находящимися в приютах. Помощь приносили и сторонники партии, и молодогвардейцы, и различные общественные организации, и просто неравнодушные жители, - отметил заместитель руководителя Штаба общественной поддержки Шамиль Мансуров. – Общими усилиями было собрано более 200 килограммов".

Сейчас в приюте живут более 180 собак и 45 кошек. Часть животных находится в ветеринарном госпитале. Среди питомцев есть и животные, которые привезли в приют из Севастополя. Активисты регионального отделения "Молодой Гвардии" не только передали помощь, но и убрались в вольерах, помогли в уходе за собаками и кошками.

"Мы в ответе за тех, кого приручили. Забота о ближних – высшая степень великодушия. Очень надеемся, что брошенные питомцы обретут новую семью и хозяев", - отметил по итогам акции руководитель Нижегородского регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" Роман Зыков.

Напомним, акция "Лучший друг" проходит при содействии Центра поддержки гражданских инициатив сторонников "Единой России", партпроекта "Защита животного мира" и Штаба общественной поддержки.

Цель Всемирного дня бездомных животных – обратить внимание на проблему брошенных питомцев. Добровольцы, активисты стараются оказать помощь организациям, взявшим на себя заботу о таких животных, помогают найти им новых хозяев.

 

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Теги:
Единая Россия Животные
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