Аллею памяти и славы приокчан, погибших в ходе СВО, открыли в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде на площади Маршала Жукова открылась Аллея памяти и славы приокчан, погибших в ходе специальной военной операции. Об этом в своих соцсетях рассказал председатель Гордумы Олег Лавричев, который принял участие в торжественной церемонии открытия.
Олег Ларичев напомнил, что в Нижнем Новгороде ведётся большая работа по увековечению памяти воинов, погибших в ходе спецоперации: на фасадах школ устанавливаются мемориальные доски, их именами называю улицы. Так, например, в ЖК "Новая Кузнечиха" появился проспект Героев Донбасса.
"Сегодня на площади великого полководца Маршала Жукова открыли Аллею в память о приокчанах, которые в борьбе с национализмом отдали свои жизни за право говорить на русском языке, жить по законам и традициям наших предков. Это те, кто беззаветно служил Родине и сражался за мир и спокойствие наших граждан и всего Отечества. Низкий вам поклон и вечная память!" - подчеркнул спикер Думы Нижнего Новгорода.
Глава Приокского района Михаил Шатилов поблагодарил всех, кто принял участие в создании аллеи: семьи бойцов и предприятия района.
Он отметил, что теперь все жители города могут приехать на площадь Жукова, пройти вдоль аллеи и узнать больше о героях-приокчанах.
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