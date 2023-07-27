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Общество

Евгений Люлин наградил военных врачей - участников СВО

17 августа 2023 15:43  [397] Общество
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин наградил военных врачей - участников СВО.

Как сообщили в пресс-службе ЗСНО, спикер вместе с зампредседателя Заксобрания Дмитрием Красновым и депутатом Василием Сухановым посетили 422-ой военный госпиталь Министерства обороны Российской Федерации.

Шесть человек получили медали Минобороны РФ "За помощь в бою" из рук главного федерального инспектора по Нижегородской области Александра Мурзина.

От имени депутатов ЗСНО председатель регионального парламента Евгений Люлин вручил медикам подарочные часы.

Среди награждённых – врачи-пульмонологи, анестезиологи и травматологи. Все они оказывали медицинскую помощь военнослужащим, находясь в медицинских батальонах и госпиталях на первой линии обороны в зоне СВО.

"Очень важно, чтобы участники СВО, в том числе военврачи, чувствовали заботу и внимание государства и общества. Каждый должен быть уверен, что их семьям оказывают поддержку – принимают законы, которыми гарантируется социальная помощь, предоставляются различные льготы. Однако мы не ограничиваемся работой с правовыми актами. После начала спецоперации Законодательное Собрание отправило в зону боевых действий десятки тонн гумпомощи, депутаты жертвовали личные средства на покупку автомобилей для нужд воинских частей, лично посещали зону СВО, воинские части, "подшефный" Харцызск, помогали добровольцам из "Цеха 52". Продолжим также помогать 422-ому госпиталю с ремонтом помещений и приобретением необходимого оборудования, чтобы бойцы восстанавливались в комфортных условиях", - отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

После церемонии награждения для спикера Законодательного Собрания провели экскурсию по отремонтированным помещениям 422-го госпиталя, где Евгений Люлин также пообщался с бойцами, которые проходят там лечение.

Ранее спикер нижегородского Заксобрания Евгений Люлин наградил в Дзержинске медработников в честь профессионального праздника.

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Теги:
Евгений Люлин Законодательное собрание СВО
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