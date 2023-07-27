НИА "Нижний Новгород" представляет интернет-конференцию Павла Солодкого Бизнес

НИА "Нижний Новгород" представляет интернет-конференцию Уполномоченного по защите прав предпринимателей Нижегородской области Павла Солодкого. Тема интернет-конференции: "Инвестиции в регион. Формы поддержки. Инструменты сопровождения. Помощь в реализации". В рамках интернет-конференции Уполномоченного по защите прав предпринимателей Нижегородской области Павел Солодкий ответит на вопросы читателей о новых инвестиционных проектах и развитие предпринимательства. Вопросы спикеру принимаются до 25 августа по ссылке.

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