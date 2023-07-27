Васильсурск начал отмечать 500-летие Общество

Фото: Кирилл Мартынов, ИА “Время Н”

Праздничные мероприятия, посвященные 500-летию Васильсурска, стартовали в этом городе 17 августа.

Как сообщили в пресс-службе нижегородского правительства, отмечать знаменательную дату в Васильсурске планируется три дня - с 17 по 19 августа.

В рамках открытия праздника замгубернатора Андрей Гнеушев поздравил всех с этим знаковым событием и передал жителям и гостям города приветственное обращение от губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Так, глава региона выделил особую роль, которую Васильсурск играл в обороне российского государства в истории страны.

"Сегодня этот живописный поселок сохраняет свое неповторимое очарование, славится достопримечательностями и вековыми культурными традициями, историческим прошлым. Уникальность местных пейзажей издавна привлекала художников и ценителей красоты природы. Свой юбилей Васильсурк встречает уверенным взглядом в будущее. Совершенствуется его инфраструктура, благоустраиваются общественные пространства, развивается туристический потенциал", - отмечается в обращении губернатора.

К юбилею в Васильсурске отремонтировали центральный городской парк. Гостей города также дет знакомство с целым рядом видовых площадок: "Шишкин мыс", "Орлиное гнездо". В поселке установлены памятники Екатерине Великой, Петру Первому. Стенд с портретами царей, полководцев, писателей и художников, которые посещали Васильсурск в разные годы, размещен в парке.

Кроме того, в городе появились универсальная спортплощадка, отремонтированы школа, Дом культуры, музей. Всего только по линии нижегородского Минкульта к 500-летию Васильсурска было реализовано порядка 10 различных мероприятий.

Также к юбилею города на берегу Волги был реконструирован паромный причал, и теперь в Васильсурск можно добраться на судах на подводных крыльях "Валдай 45Р". Регулярные рейсы запущены по поручению губернатора Глеба Никитина.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин оценил результаты реализации проектов к 300-летию рабочего поселка Тонкино.