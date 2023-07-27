Тёплые выходные перед похолоданием ждут нижегородцев 18-20 августа Общество

Фото: Светлана Шуга

Август в Нижегородской области продолжает удивлять тёплой летней погодой, обгоняя превышением климатической нормы и июнь, и июль. И в пятницу жара снова выйдет на пик - столбики термометров поднимутся до +30. Но с северо-запада к нам уже приближается холодный атмосферный фронт, под влиянием которого температура понизится до комфортных значений.

Так, 18 августа установится сначала ясная, затем облачная с прояснениями погода - со слабым северо-падным ветром. Температура днём достигнет +28...+30°, будет довольно душно. Вечером жара спадёт незначительно, и только ночью посвежеет до +19...+21°.

В субботу погоду продиктует накрывший центральные регионы атмосферный фронт, который сместит к нам более прохладные воздушные массы. Тем не менее, дожди пока будут маловероятны, прогнозируется переменная облачность. Днём +22...+23°, вечером +17...+20°, ночью +13...+16°.

А вот в воскресенье облачность начнёт уплотняться, атмосферное давление поползет вниз, и во второй половине дня возможны небольшие дожди. Ветер слабый, термометры покажут +20...+22° днём, +16...+19° вечером.