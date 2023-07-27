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Общество

"Единая Россия": 1 сентября в стране после капремонта откроется почти 1,3 тысячи школ

18 августа 2023 11:58  [147] Общество

Итоги мониторинга готовности школ к началу учебного года, который прошел с начала лета и по 1 августа, подвели на Всероссийском штабе по контролю за строительством и капремонтом школ. Его провели секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак и министр просвещения Сергей Кравцов при участии всех региональных отделений партии, закрепленных за школами депутатов, представителей Общественной палаты и родительского сообщества.

"Всего 1 сентября после капремонта у нас запланировано открытие 1293 школ в 73 регионах нашей страны. По большинству объектов текущего года работы сейчас на финишной прямой. Готовность от 70 до 99%", – сообщил Андрей Турчак.

Он отметил, что в этом году все этапы работ идут ритмичнее, существенных нарушений сроков не фиксируется.

Помимо этого, 150 школ на 110 тысяч мест распахнут свои двери уже 1 сентября 2023 года по всей стране. А всего в этом году откроется 400 новых школ на 250 тысяч мест.

Секретарь Генсовета "Единой России" напомнил, что пятилетняя программа строительства 1300 новых школ – президентская. Она входит в народную программу партии.

"Главное, конечно, не программа, а что эти новые школы ждут люди, и 1 сентября там, где по сроку это положено, по программе, дети должны пойти в новые школы", – подчеркнул Андрей Турчак.

В свою очередь, Сергей Кравцов подчеркнул, что большинство регионов работают в срок по программам капремонта и строительства школ. 

"Действительно, уникальная программа (капремонта школ – прим.), очень позитивные эффекты. Многие школы благоустраиваются. Фактически это новые пространства. Хочу поблагодарить регионы-лидеры", - сказал министр.

Напомним, в Нижегородской области в федеральную программу на данный момент вошли 10 школ, в части из которых уже завершены работы. На текущий момент также одобрена заявка Нижегородской области на реализацию мероприятий в 2024-2025 гг. в 11 образовательных организациях с двухлетним циклом реализации. На следующий плановый период на включение в федеральную программу капитального ремонта подготовлена заявка еще на 32 образовательных учреждения.

Кроме того, Нижегородская область одной из первых в стране начала реализацию собственной программы капитального ремонта образовательных учреждений. С 2019 года приведены в порядок комплексно 18 школ и по отдельным видам работ – 291 учреждение, а также 289 детских садов. В этом году в региональную программу вошли 62 школы и 67 детсадов.

Также на Всероссийском штабе речь шла о реализации партийных акций "Собери ребенка в школу", "Помощь школам" и "Родительская приемка". 

Помощь в подготовке к учебному году от "Единой России" получили более 3 тысяч образовательных учреждений.

Ежегодно "Единая Россия" адресно помогает подготовить к школе детей из многодетных, малообеспеченных и неблагополучных семей в рамках акции "Собери ребенка в школу". Особое внимание сейчас уделяют семьям участников СВО и семьям из новых регионов.

"Набор первоклассника – ранец, портфель, всю необходимую учебную литературу – в этом году уже получили более 160 тысяч детей. Уверен, что за оставшиеся до 1 сентября две недели мы преодолеем отметку в 200 тысяч", – сказал Андрей Турчак.

Как ранее отметил руководитель Нижегородской региональной общественной приемной партии Виктор Лунин, в регионе акция "Собери ребенка в школу" в преддверии Дня знаний проходит на протяжении многих лет. Партактив и депутатский корпус "Единой России" всегда принимает в ней самое активное участие. В этом году школьники также уже получают подарки к школе.

"Активно включились в работу наши местные отделения, представители партпроектов "Женское движение Единой России" и "Крепкая семья", депутаты всех уровней. В этом году в реализации акции  активно работает Штаб общественной поддержки партии. В муниципалитетах активисты также начинают передавать участникам акции все самое необходимое для успешного начала учебного года", - рассказал Виктор Лунин.

Кроме того, "Единая Россия" помогает подготовить школы к 1 сентября – в том числе, в новых регионах. Активисты партии проводят уборку и озеленение школьных территорий, приобретают спортинвентарь, литературу для школьных библиотек, проверяют готовность школ.

Отдельно партия делает акцент на благоустройстве пришкольных территорий. Оно проходит при участии детей и родителей. Участие в таких мероприятиях приняли уже более 12 тысяч родителей.

Напомним, программа капремонта школ, которую "Единая Россия" реализует вместе с Минпросвещения, входит в народную программу партии и была инициирована Президентом на Съезде "Единой России" в 2021 году. В ней участвует почти 7300 школ. 

"Единая Россия" обеспечила выделение средств федерального бюджета на реализацию программы.

Президент Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию отметил, что к концу этого года планируется привести в порядок почти 3,5 тысячи зданий школ по программе капремонта, а в период с 2019 по 2024 годы – построить 1300 новых школ. Большая часть обновленных учебных заведений приходится на сельские территории.

Кроме того, в этом году работа начнется и в новых регионах России, а с 2025 года федеральные средства на ремонт и обновление детсадов, школ, техникумов и колледжей будут выделяться на регулярной основе, чтобы не допускать ситуации, когда здания оказываются в запущенном состоянии.

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Теги:
Единая Россия Школы
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