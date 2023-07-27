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Экономика

АПЗ получил сертификат соответствия системы менеджмента бережливого производства

18 августа 2023 12:52  [149] Экономика

Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина по итогам внешнего аудита с 1 по 4 августа получил сертификат соответствия системы менеджмента бережливого производства (СМБП). Об этом сообщили в пресс-службе АПЗ.

Сертификация подтверждает, что АПЗ работает на основе стандарта ГОСТ Р 56404-2021 "Национальный стандарт РФ. Бережливое производство. Требования к системам менеджмента".

"Аудиторы провели анализ практически во всех подразделениях, и как результат – предприятие сертифицировано. Мы первые среди предприятий Корпорации "Тактическое ракетное вооружение", кто получил такой документ. Сертификация дает нам доступ к лучшим практикам бережливого производства России. Это в первую очередь нужно самому предприятию, так как инструменты БП позволяют существенно повышать производительность и снижать потери", - прокомментировал главный инженер – заместитель генерального директора АПЗ Александр Бобков.

Документом удостоверяется, что на предприятии применяются методы и инструменты бережливого производства, а также используются механизмы менеджмента, направленные на их поддержание, совершенствование и наращивание.

Данные процессы способствуют сокращению издержек, снижению объемов бракованной продукции, созданию четко функционирующей технологической системы, повышению уровня удовлетворенности клиентов и потребителей.

Ранее сообщалось, что команда АПЗ заняла первое место на турслете рабочей молодежи в Чкаловском районе.

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Теги:
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